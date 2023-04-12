Угонщика «Рено» остановило дерево

Полицейские раскрыли два угона автомобилей.

В Усмани 10 апреля в полицию с заявление об угоне автомобиля «Рено Меган» с улицы Привокзальной обратился 33-летний мужчина.В угоне подозревают неработающего ранее неоднократно судимого 18-летнего жителя Воронежской области. По версии следствия, подозреваемый решил навестить родственников в селе Студенки Усманского района, увидел на улице Привокзальной в Усмани автомобиль «Рено Меган», дернул ручку и не поверил своей удаче: двери машины не были заперты, а ключи лежали на пассажирском сиденье.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по пути подозреваемый не справился с управлением и врезался в дерево, бросил машину и дошел до родственников пешком. Вскоре он был задержан полицейскими.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.В тот же день в Становом у 42-летней женщины угнали автомобиль «ВАЗ 211440». Автомобилем пользовалась её дочь, и когда она ушла на работу, машину без проса взял её сожитель и не вернул.По версии следствия, 24-летний подозреваемый в угоне на чужой машине добрался к себе домой в одно из сел Краснинского района. Автомобиль в исправном состоянии обнаружен у дома подозреваемого.