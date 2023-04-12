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В ЦБ РФ сравнили антикризисные меры с имеющим побочные эффекты лекарством

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#экономика #антикризисные меры

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сравнила антикризисные меры с мощным лекарством, у которого есть побочные эффекты.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сравнила антикризисные меры с мощным лекарством, имеющим побочные эффекты. Принимать такое "лекарство" надо прекращать как только "пациент может справляться без него",- заявила председатель ЦБ РФ.

"Антикризисные меры - это мощное лекарство, у него есть побочные эффекты. Поэтому принимать его надо прекращать как только пациент может справляться без него. Иначе эти побочные эффекты сведут на нет весь эффект", - заявила Набиуллина в Госдуме.

По ее словам, самые первые и самые массированные санкции были введены именно против финансового сектора, - передает ТАСС.

"Рынки отреагировали на это очень высокой волатильностью, курс рубля начал стремительно падать, как и фондовые индексы. Заморозка части наших резервов привела к тому, что у нас не было возможности проводить интервенции, чтобы стабилизировать валютный рынок", - указала она. Глава ЦБ при этом подчеркнула, что, хотя сама по себе природа шока и его масштаб были уникальны, тот инструментарий для защиты финансовой и ценовой стабильности, который ЦБ нарабатывал годами, дал возможность быстро стабилизировать ситуацию и с минимальными потерями провести финансовую систему через этот шторм.
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#экономика #антикризисные меры

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