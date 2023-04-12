Происшествия

сегодня, 10:32

На улице Катукова обнаружили подозрительную сумку

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#подозрительный предмет
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На улице Катукова обнаружили подозрительную сумку

Ничего опасного внутри не нашли.

Сегодня утром на остановке общественного транспорта напротив бывшего гипермаркета «Карусель» на улице Катукова прохожие обнаружили подозрительную сумку и сообщили об этом в полицию.

На место прибыл кинолог, в ходе осмотра взрывчатых веществ в сумке не обнаружено.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в сумке были продукты.

Находку забрали полицейские, хозяина сумки ищут.
2 1168
#подозрительный предмет
3

Комментарии (2)

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ГОСТЬ53

2 минуты назад
Спасибо за бдительность, люди!!!
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Смех

57 минут назад
Проведите эксперимент, оставьте на остановке туго набитую инкассаторскую сумку)))))
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