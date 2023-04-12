Происшествия
сегодня, 10:32
На улице Катукова обнаружили подозрительную сумку
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Ничего опасного внутри не нашли.
Сегодня утром на остановке общественного транспорта напротив бывшего гипермаркета «Карусель» на улице Катукова прохожие обнаружили подозрительную сумку и сообщили об этом в полицию.
На место прибыл кинолог, в ходе осмотра взрывчатых веществ в сумке не обнаружено.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в сумке были продукты.
Находку забрали полицейские, хозяина сумки ищут.
На место прибыл кинолог, в ходе осмотра взрывчатых веществ в сумке не обнаружено.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в сумке были продукты.
Находку забрали полицейские, хозяина сумки ищут.
2 1168
ГОСТЬ53
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