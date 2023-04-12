На улице Катукова обнаружили подозрительную сумку

Ничего опасного внутри не нашли.

Сегодня утром на остановке общественного транспорта напротив бывшего гипермаркета «Карусель» на улице Катукова прохожие обнаружили подозрительную сумку и сообщили об этом в полицию.



На место прибыл кинолог, в ходе осмотра взрывчатых веществ в сумке не обнаружено.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в сумке были продукты.



Находку забрали полицейские, хозяина сумки ищут.