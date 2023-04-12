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13 минут назад
Электронный реестр военнообязанных в РФ заработает не раньше осеннего призыва
Законопроект о создании такого реестра одобрила накануне Госдума.
Электронный реестр военнообязанных в России заработает в полном объеме не раньше осеннего призыва, - заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", - отметил он.
По его словам, повестки не должны приходить тем, у кого есть право на отсрочку, так как их данные исключаются на этапе формирования рассылки. Но если повестка все же поступит, то ее можно будет обжаловать на "Госуслугах", приложив подтверждающие документы, - передает РИА Новости.
Отмечается, что обжаловать можно будет и решения военкоматов об установлении ограничительных мер. Такие обращения будет рассматривать не военком, а региональная призывная комиссия в течение пяти дней.
Над созданием реестра будут работать специалисты Минцифры по заданию Минобороны. Таким образом, будут систематизированы сведения о гражданах, стоящих на воинском учете. После создания реестра, военнообязанные не обязаны будут информировать соответствующие органы об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и другом.
"Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчетов через Госуслуги", — пояснил Шадаев.
Госдума накануне приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и внедрении электронных повесток. В течение дня документ рассмотрит Совет Федерации.
"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", - отметил он.
По его словам, повестки не должны приходить тем, у кого есть право на отсрочку, так как их данные исключаются на этапе формирования рассылки. Но если повестка все же поступит, то ее можно будет обжаловать на "Госуслугах", приложив подтверждающие документы, - передает РИА Новости.
Отмечается, что обжаловать можно будет и решения военкоматов об установлении ограничительных мер. Такие обращения будет рассматривать не военком, а региональная призывная комиссия в течение пяти дней.
Над созданием реестра будут работать специалисты Минцифры по заданию Минобороны. Таким образом, будут систематизированы сведения о гражданах, стоящих на воинском учете. После создания реестра, военнообязанные не обязаны будут информировать соответствующие органы об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и другом.
"Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчетов через Госуслуги", — пояснил Шадаев.
Госдума накануне приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и внедрении электронных повесток. В течение дня документ рассмотрит Совет Федерации.