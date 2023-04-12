В России

13 минут назад

Электронный реестр военнообязанных в РФ заработает не раньше осеннего призыва

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#электронный реестр #военная служба

Законопроект о создании такого реестра одобрила накануне Госдума.

Электронный реестр военнообязанных в России заработает в полном объеме не раньше осеннего призыва, - заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", - отметил он.

По его словам, повестки не должны приходить тем, у кого есть право на отсрочку, так как их данные исключаются на этапе формирования рассылки. Но если повестка все же поступит, то ее можно будет обжаловать на "Госуслугах", приложив подтверждающие документы, - передает РИА Новости.

Отмечается, что обжаловать можно будет и решения военкоматов об установлении ограничительных мер. Такие обращения будет рассматривать не военком, а региональная призывная комиссия в течение пяти дней.

Над созданием реестра будут работать специалисты Минцифры по заданию Минобороны. Таким образом, будут систематизированы сведения о гражданах, стоящих на воинском учете. После создания реестра, военнообязанные не обязаны будут информировать соответствующие органы об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и другом.

"Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчетов через Госуслуги", — пояснил Шадаев.

Госдума накануне приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и внедрении электронных повесток. В течение дня документ рассмотрит Совет Федерации.
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#электронный реестр #военная служба

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