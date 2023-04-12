Происшествия

9 минут назад

25-летний мотоциклист получил смертельные травмы в столкновении с легковым автомобилем

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#авария #ДТП
25-летний мотоциклист получил смертельные травмы в столкновении с легковым автомобилем

По факту аварии будет возбуждено уголовное дело.

Утром 11 апреля в Грязях на улице Бурденко столкнулись автомобиль «Шевроле Орландо» под управлением 29-летней женщины и  мотоцикл  «Ирбис», которым управлял 25-летиий водитель.  Мотоциклиста доставили в больницу с серьёзными травмами.

- Мотоциклист умер в больнице в тот же день. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Еще один человек получил травмы во время аварии на улице Саратовской в Липецке. Здесь столкнулись  «Лада Гранта» 30-летнего водителя, и «ВАЗ-21074» под управлением 64-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «ВАЗа», он госпитализирован. 

«По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части», - говорится в сообщении УГИБД.

Вчера на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 27 столкновений автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области

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#авария #ДТП

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