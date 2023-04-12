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55 минут назад
В Адыгее школьница умерла после травмы на уроке физкультуры
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Ученица четвёртого класса одной из школ в Адыгее скончалась после того, как подвернула ногу на уроке физкультуры.
В Адыгее выясняют обстоятельства смерти 10-летней девочки, школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и скончалась от острого сепсиса, - пишет "Газета.ru" со ссылкой на Телеграм-каналы.
О произошедшем рассказали родители погибшей девочки, по их словам, дочь подвернула ногу во время урока физкультуры. Ребенка доставили в приемный покой районной Красногвардейской больницы, школьницу осмотрел врач и заявил, что это простое растяжение, рекомендовал греть больное место, выписал мазь и обезболивающее.
Дома ребенку стало хуже, у него начали синеть губы, поднялась высокая температура. Девочку на скорой снова увезли в больницу и положили в реанимацию, спустя полтора часа она скончалась.
Родителям выдали справку, где причиной смерти указаны стрептококковая пневмония и острый сепсис, но, по словам родителей, никаких хронических и инфекционных заболеваний у Аиды не было.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребенка, тело направлено в морг для повторного установления причины смерти. Врач, осматривавший ребенка при поступлении в больницу, вероятность своей ошибки исключает.
Региональные следователи начали проводить проверку. Тело девочки направили в морг для установления точной причины смерти.
О произошедшем рассказали родители погибшей девочки, по их словам, дочь подвернула ногу во время урока физкультуры. Ребенка доставили в приемный покой районной Красногвардейской больницы, школьницу осмотрел врач и заявил, что это простое растяжение, рекомендовал греть больное место, выписал мазь и обезболивающее.
Дома ребенку стало хуже, у него начали синеть губы, поднялась высокая температура. Девочку на скорой снова увезли в больницу и положили в реанимацию, спустя полтора часа она скончалась.
Родителям выдали справку, где причиной смерти указаны стрептококковая пневмония и острый сепсис, но, по словам родителей, никаких хронических и инфекционных заболеваний у Аиды не было.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребенка, тело направлено в морг для повторного установления причины смерти. Врач, осматривавший ребенка при поступлении в больницу, вероятность своей ошибки исключает.
Региональные следователи начали проводить проверку. Тело девочки направили в морг для установления точной причины смерти.
118