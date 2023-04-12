В Тульской области 5 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами из Москвы

В результате аварии пострадали пять человек. Один из рейсовых автобусов ехал из Москвы в Севастополь, другой - из столицы в Борисоглебск.





"По предварительной информации, 12 апреля после 00 часов на 310-м км трассы М-4 "Дон" (платный участок) два пассажирских автобуса столкнулись, двигаясь в попутном направлении из города Москвы", - информирует прокуратура региона.



Спасатели ГУ МЧС России по Тульской области принимают участие в ликвидации последствий ДТП в ГО Ефремов, - сообщает



"12 апреля 2023 года в 01:40 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 310 километре трассы М-4 "Дон", где произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов. К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарный расчет ПСЧ-29 и работники скорой медицинской помощи. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.



Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.



Уточняется, что прокуратура контролирует расследование ДТП, соблюдение прав пассажиров и принятие решения по административному материалу.



Отмечается, что рейсовые автобусы ехали в Симферополь и Борисоглебск, погибших в ДТП нет. Управление ГИБДД по Тульской области сообщило, что ДТП произошло в 00.20 мск. По данным полиции, один автобус следовал по маршруту Москва - Борисоглебск, второй - по маршруту Евпатория - Москва - Севастополь.



В минздраве Тульской области уточнили РИА Новости число пострадавших. "Пострадали пять человек – трое мужчин и две женщины, они были доставлены в Ефремовскую центральную районную больницу. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой. Трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.



По данным властей, на месте ДТП работали две бригады скорой помощи.

Пять человек пострадали при столкновении в Тульской области двух автобусов, ехавших из Москвы, - сообщили РИА Новости в областном минздраве и в областной прокуратуре."По предварительной информации, 12 апреля после 00 часов на 310-м км трассы М-4 "Дон" (платный участок) два пассажирских автобуса столкнулись, двигаясь в попутном направлении из города Москвы", - информирует прокуратура региона.Спасатели ГУ МЧС России по Тульской области принимают участие в ликвидации последствий ДТП в ГО Ефремов, - сообщает МЧС РФ по региону."12 апреля 2023 года в 01:40 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 310 километре трассы М-4 "Дон", где произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов. К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарный расчет ПСЧ-29 и работники скорой медицинской помощи. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.Уточняется, что прокуратура контролирует расследование ДТП, соблюдение прав пассажиров и принятие решения по административному материалу.Отмечается, что рейсовые автобусы ехали в Симферополь и Борисоглебск, погибших в ДТП нет. Управление ГИБДД по Тульской области сообщило, что ДТП произошло в 00.20 мск. По данным полиции, один автобус следовал по маршруту Москва - Борисоглебск, второй - по маршруту Евпатория - Москва - Севастополь.В минздраве Тульской области уточнили РИА Новости число пострадавших. "Пострадали пять человек – трое мужчин и две женщины, они были доставлены в Ефремовскую центральную районную больницу. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой. Трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.По данным властей, на месте ДТП работали две бригады скорой помощи.