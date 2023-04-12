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В Тульской области 5 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами из Москвы
В результате аварии пострадали пять человек. Один из рейсовых автобусов ехал из Москвы в Севастополь, другой - из столицы в Борисоглебск.
"По предварительной информации, 12 апреля после 00 часов на 310-м км трассы М-4 "Дон" (платный участок) два пассажирских автобуса столкнулись, двигаясь в попутном направлении из города Москвы", - информирует прокуратура региона.
Спасатели ГУ МЧС России по Тульской области принимают участие в ликвидации последствий ДТП в ГО Ефремов, - сообщает МЧС РФ по региону.
"12 апреля 2023 года в 01:40 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 310 километре трассы М-4 "Дон", где произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов. К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарный расчет ПСЧ-29 и работники скорой медицинской помощи. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Уточняется, что прокуратура контролирует расследование ДТП, соблюдение прав пассажиров и принятие решения по административному материалу.
Отмечается, что рейсовые автобусы ехали в Симферополь и Борисоглебск, погибших в ДТП нет. Управление ГИБДД по Тульской области сообщило, что ДТП произошло в 00.20 мск. По данным полиции, один автобус следовал по маршруту Москва - Борисоглебск, второй - по маршруту Евпатория - Москва - Севастополь.
В минздраве Тульской области уточнили РИА Новости число пострадавших. "Пострадали пять человек – трое мужчин и две женщины, они были доставлены в Ефремовскую центральную районную больницу. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой. Трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.
По данным властей, на месте ДТП работали две бригады скорой помощи.