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22 минуты назад
В РФ предлагают ужесточить ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами
В России предложили ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами.
В России предложили ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами, - пишут "Известия". О необходимости усиления регулирования отрасли сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме вице-премьеру Александру Новаку.
В частности, предлагается штрафы за неправильное использование газовых баллонов повысить в 2-3 раза: для граждан — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 800 тысяч. С инициативой ужесточения ответственности за нарушение норм безопасности выступили в ТПП, ее поддержали в комитете Госдумы по энергетике, - говорится в письме.
Сергей Катырин отметил, что число аварий с газобаллонным оборудованием (ГБО) продолжает расти, нередко они становятся причиной человеческих жертв, поэтому палата разработала комплекс мер по повышению безопасности.
Организация предложила усилить ответственность за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ) посредством внесения новой статьи в главу 9 КоАП, - отмечается в обращении. Она предусмотрит штрафы в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц — от 200 до 800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Сейчас вместо этой статьи применяется ст. 9.23 КоАП, которая не конкретизирует ответственность за обращение именно с баллонами СУГ, а прописывает ее за нарушение норм безопасности при использовании газового оборудования в целом, - отмечают эксперты. По этой статье в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 400 тысяч. По словам специалистов, в случае внедрения разработанных ТПП нововведений размеры штрафов для юрлиц и физлиц могут вырасти в два–три раза.
В частности, предлагается штрафы за неправильное использование газовых баллонов повысить в 2-3 раза: для граждан — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 800 тысяч. С инициативой ужесточения ответственности за нарушение норм безопасности выступили в ТПП, ее поддержали в комитете Госдумы по энергетике, - говорится в письме.
Сергей Катырин отметил, что число аварий с газобаллонным оборудованием (ГБО) продолжает расти, нередко они становятся причиной человеческих жертв, поэтому палата разработала комплекс мер по повышению безопасности.
Организация предложила усилить ответственность за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ) посредством внесения новой статьи в главу 9 КоАП, - отмечается в обращении. Она предусмотрит штрафы в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц — от 200 до 800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Сейчас вместо этой статьи применяется ст. 9.23 КоАП, которая не конкретизирует ответственность за обращение именно с баллонами СУГ, а прописывает ее за нарушение норм безопасности при использовании газового оборудования в целом, - отмечают эксперты. По этой статье в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 400 тысяч. По словам специалистов, в случае внедрения разработанных ТПП нововведений размеры штрафов для юрлиц и физлиц могут вырасти в два–три раза.