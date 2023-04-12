Космический Липецк

Покорению Космоса в Липецке посвящены названия улиц, несколько мозаик, памятник и стела. Сегодня, в 62-ю годовщину полета Юрия Гагарина, мы решили напомнить о липецких символах космической эпохи.



В 60-70 годы прошлого века целая череда улиц в Липецке получила имена, связанные с космосом. Улицы Гагарина, Космонавтов, на которую нанизаны будто бусины улицы Филипченко, Циолковского, Титова, Терешковой. Дома на этих улицах украшены космическими мозаиками, или как сказали бы сейчас муралами.Первый из них можно увидеть на торце дома №2 по улице 30 лет Октября. Космонавт в шлемофоне с надписью СССР смотрит на улицу Гагарина. Космонавта строители выложили красным кирпичом в 1964 году.Напротив, на доме №80 по улице Плеханова, находится фреска с тремя ракетами, силуэтами ученых, держащих в вытянутых руках Землю. Фреска сильно обветшала, ее портят приметы нового времени: вывески, кондиционер, который практическим лег в ладонь ученого, будто фотограф поместил невесту на ладони жениха.Следующий космическая картина выходит на площадь Героев. Огромное мозаичное панно размещено на здании Школы креативных индустрий (улица Гагарина, 35А). На нем теоретик космонавтки Константин Циолковский, одна из собак, выведенная на орбиту Земли, космонавт и искусственный спутник.На улице Гагарина находится и единственный в городе официальный памятник первому космонавту. Бюст высотой в 2,5 метра из бетона покрытого под бронзу, изготовлен ростовским скульптором Анатолием Дементьевым и передан в дар Липецку в рамках всероссийского проекта «Гагаринский старт». Члены комиссии горсовета в 2011 году приняли решение дополнить его архитектурно-пространственной композицией с фамилиями космонавтов, проходивших обучение в Липецком авиацентре: среди них Герман Титов, Алексей Леонов, а всего 18 человек.Бесспорно, жемчужной космической тематики стал Дворец спорта «Звездный» находящийся на пересечении улиц Космонавтов и Терешковой. После недавней реконструкции на площади перед «Звездным» рассыпаны планеты Солнечной системы.Завершается улица Космонавтов стелой «Слава героям космоса». Сложно сказать, как давно она установлена. Наверно так давно, что про нее совсем забыли: краски на стеле настолько выгорели, что конструкция просто посерела.