сегодня, 08:36
Космический Липецк
Покорению Космоса в Липецке посвящены названия улиц, несколько мозаик, памятник и стела. Сегодня, в 62-ю годовщину полета Юрия Гагарина, мы решили напомнить о липецких символах космической эпохи.
Первый из них можно увидеть на торце дома №2 по улице 30 лет Октября. Космонавт в шлемофоне с надписью СССР смотрит на улицу Гагарина. Космонавта строители выложили красным кирпичом в 1964 году.
Напротив, на доме №80 по улице Плеханова, находится фреска с тремя ракетами, силуэтами ученых, держащих в вытянутых руках Землю. Фреска сильно обветшала, ее портят приметы нового времени: вывески, кондиционер, который практическим лег в ладонь ученого, будто фотограф поместил невесту на ладони жениха.
Следующий космическая картина выходит на площадь Героев. Огромное мозаичное панно размещено на здании Школы креативных индустрий (улица Гагарина, 35А). На нем теоретик космонавтки Константин Циолковский, одна из собак, выведенная на орбиту Земли, космонавт и искусственный спутник.
На улице Гагарина находится и единственный в городе официальный памятник первому космонавту. Бюст высотой в 2,5 метра из бетона покрытого под бронзу, изготовлен ростовским скульптором Анатолием Дементьевым и передан в дар Липецку в рамках всероссийского проекта «Гагаринский старт». Члены комиссии горсовета в 2011 году приняли решение дополнить его архитектурно-пространственной композицией с фамилиями космонавтов, проходивших обучение в Липецком авиацентре: среди них Герман Титов, Алексей Леонов, а всего 18 человек.
За 12 лет бюст успели перекрасить.
Бесспорно, жемчужной космической тематики стал Дворец спорта «Звездный» находящийся на пересечении улиц Космонавтов и Терешковой. После недавней реконструкции на площади перед «Звездным» рассыпаны планеты Солнечной системы.
Россыпь планет на фоне бывшего кинотеатра «Космос».
Завершается улица Космонавтов стелой «Слава героям космоса». Сложно сказать, как давно она установлена. Наверно так давно, что про нее совсем забыли: краски на стеле настолько выгорели, что конструкция просто посерела.
Парадокс
Гость
почему
ваха
Коммунист
всё нормально
Виктор 2-28-14
смотритель зоопарка
Юлия