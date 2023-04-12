Общество

сегодня, 08:36

Космический Липецк

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#День космонавтики #космос #Гагарин #первый полет
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Космический Липецк

Покорению Космоса в Липецке посвящены названия улиц, несколько мозаик, памятник и стела. Сегодня, в 62-ю годовщину полета Юрия Гагарина, мы решили напомнить о липецких символах космической эпохи.

В 60-70 годы прошлого века целая череда улиц в Липецке получила имена, связанные с космосом. Улицы Гагарина, Космонавтов, на которую нанизаны будто бусины улицы Филипченко, Циолковского, Титова, Терешковой.  Дома на этих улицах украшены космическими мозаиками, или как сказали бы сейчас муралами. 

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Первый из них можно увидеть на торце дома №2 по улице 30 лет Октября. Космонавт в шлемофоне с надписью СССР смотрит на улицу Гагарина. Космонавта строители выложили красным кирпичом в 1964 году.

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Напротив, на доме №80 по улице Плеханова, находится фреска с тремя ракетами, силуэтами ученых, держащих в вытянутых руках Землю. Фреска сильно обветшала, ее портят приметы нового времени: вывески, кондиционер, который практическим лег в ладонь ученого, будто фотограф поместил невесту на ладони жениха. 

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Следующий космическая картина выходит на площадь Героев. Огромное мозаичное панно размещено на здании Школы креативных индустрий (улица Гагарина, 35А). На нем теоретик  космонавтки Константин Циолковский, одна из собак, выведенная на орбиту Земли, космонавт и искусственный спутник. 

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На улице Гагарина находится и единственный в городе официальный памятник первому космонавту. Бюст высотой в 2,5 метра из бетона покрытого под бронзу, изготовлен ростовским скульптором Анатолием Дементьевым и передан в дар Липецку в рамках всероссийского проекта «Гагаринский старт». Члены комиссии горсовета в 2011 году приняли решение дополнить его архитектурно-пространственной композицией с фамилиями космонавтов, проходивших обучение в Липецком авиацентре: среди них Герман Титов, Алексей Леонов, а всего 18 человек.

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За 12 лет бюст успели перекрасить.

Бесспорно, жемчужной космической тематики стал Дворец спорта «Звездный» находящийся на пересечении улиц Космонавтов и Терешковой. После недавней реконструкции на площади перед «Звездным» рассыпаны планеты Солнечной системы.

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Россыпь планет на фоне бывшего кинотеатра «Космос».

Завершается улица Космонавтов стелой «Слава героям космоса». Сложно сказать, как давно она установлена. Наверно так давно, что про нее совсем забыли: краски на стеле настолько выгорели, что конструкция просто посерела.

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#День космонавтики #космос #Гагарин #первый полет
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Комментарии (9)

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Парадокс

48 минут назад
В чести космонавтов, от которых почти ничего не зависело, названы улицы. А Королева С.П., благодаря которому ( и коллективу инженеров-конструкторов) забыли.
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Гость

50 минут назад
Хорошо бы в городе заместо вечного забора на месте бывшего кинотеатра СПУТНИК поставить монумент из космической темы которых на БАКАНУРЕ ПОЛНО. ВЕДЬ ИЗ ГОРОЖАН МНОГО ТАМ СЛУЖИЛИ ИЛИ БЫЛИ В КОМАНДИТОВКЕ ОТ САЮЗКИСЛОРОД МОНТАЖА.
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почему

56 минут назад
Коммунист, есть ещё космические пейзажи во дворах и на автодорогах.
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ваха

57 минут назад
С нашими дорогами Липецк похож больше на город комический
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Коммунист

сегодня, 09:19
Просто город косманавтики какой-то:)) Но самое космическое- это стоимость ЖКХ:))
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всё нормально

сегодня, 09:18
Кондиционер тоже научная разработка, а от фрески в квартире прохладнее не станет.
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Виктор 2-28-14

сегодня, 09:10
Мы все летим ..нам падать не дано....Куда летим? Тебе не все равно ...Все потерялось в бесконечность погружаясь....Спеши любить, природой наслаждаясь....Вот шмель летит на первые цветы ....я вместе с ним лечу от суеты
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смотритель зоопарка

сегодня, 09:10
ага, на последнем фото стела, которую не ремонтировали уже лет 20 точно.....
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Юлия

сегодня, 09:05
спасибо за экскурс , было интересно
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