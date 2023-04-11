В России

29 минут назад

Таксисты просят ввести мораторий на медосмотры

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Таксисты просят ввести трехлетний мораторий на предрейсовый и послерейсовый медосмотры, которые станут обязательными с 1 сентября. С инициативой в Минтранс обратилась организация «Объединение самозанятых России», в которой состоит 30 тыс. перевозчиков. 

Они сообщают, что выполнить указанное требование нереально, так как для этого нет необходимой инфраструктуры и специалистов.

«1 сентября вступает в силу закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Им закреплено право самозанятых граждан на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Вместе с тем указанный закон устанавливает к ним ряд требований, которые выполнить невозможно», — сообщается в документе, который имеется враспоряжении «Известий».

В их числе в организации указывают обязанности для водителей по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров, а также контроля технического состояния машины.

«Выполнения данных требований невозможно ввиду отсутствия в достаточном количестве пунктов медицинского осмотра даже в областных центрах, а также полное отсутствие таких структур, которые работают в круглосуточном режиме», — говорится в обращении.

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