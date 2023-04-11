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30 минут назад

Торговлю обяжут нанимать ветврачей для приемки мяса

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Минсельхоз подготовил новые правила обращения с мясной продукцией в торговле, сказано в проекте приказа ведомства. В середине марта документ представили на общественное обсуждение, «Известия» ознакомились с ним. 

Регулятор уверен, ветеринарно-сопроводительные бумаги на этот товар должны оформлять только ветеринарные врачи: государственные или аттестованные. Например, когда поставщик передает продукцию распределительному центру или магазину. Эти правила начнут действовать уже в 2025 году. Сейчас с сопроводительными документами работают линейные сотрудники магазинов, причем весь процесс автоматизирован.   
Цель Минсельхоза — снизить количество нарушений при оформлении сопроводительных бумаг, ведомство обсуждает разные возможности для этого, отметили «Известиям» в министерстве. Никаких решений еще не принято: регулятор выбирает оптимальное решение, в том числе совместно с союзами и ассоциациями, заметили там. 

В конце марта бизнес попросил Минпромторг сформировать негативный отзыв на этот проект Минсельхоза, сказано в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в министерство промышленности и торговли (есть у «Известий»). Для интернет-торговли требование абсолютно невыполнимо: агрегаторы не смогут заниматься доставкой мяса с такими правилами. В АКИТ изданию подчеркнули, что продукция животного происхождения занимает порядка 40% от всех пищевых заказов. 

«Курьеры забирают продукты из каждой отдельной торговой точки. Поэтому для оформления заказа стационарной торговле понадобиться государственный или аттестованный ветеринарный врач в каждом магазине, в течение всего рабочего дня, — заметил президент объединения Артем Соколов. — При этом количество ветврачей на рынке сейчас не хватает: сейчас таких специалистов в шесть раз меньше, чем нужно. 

Более того, уверен он: такие изменения абсурдны. Ведь продукция попадает в оборот, пройдя все этапы оценки безопасности, плюс она — в индивидуальной упаковке с маркировкой производителя, для нее уже не нужен ветеринар. Эксперт также пояснил, что сейчас в нарушения записывают все, даже неверно указанный номер прибывшего транспорта. Но данных о том, какой объем продукции попал в оборот как опасный, нигде нет.

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