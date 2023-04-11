На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 12 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в трех районах Липецка, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по улице Шубина, №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7 по улице Кривенкова. Воду можно будет набрать по двум адресам: улица Шубина, 15, улица Катукова, 26.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе 10 Шахты – домах № 24 по улице Задорожной, № 8 по улице Рыбалко, № 5 по улице Одоевского, в котельной «МУП «Липецктеплосеть», частном секторе улиц Рыбалко, Одоевского, Муравьева, Садовой, Харьковской, Подсобное Хозяйство, Шахтерской, Задорожной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Одоевского, 5.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Советской, №№ 2, 35, 35а, 37, 45, 47 по улице Первомайской, № 4 по улице Скороходова, №№ 7, 30, 32, 49/3, 53, 53/1, 53 ст.1, 49, 51а, 51б по улице Октябрьской, № 8 по улице Литаврина, №№ 2, 5, 5а, 7, вл.9 (зоопарк), 25, 25а, 27, 27/1, 27а, 30, 31, 31/1, 31/2 по улице Карла Маркса, №№ 1, 2, 4а по улице Кузнечной, №№ 3, 7 на площади Петра Великого. Воду подвезут к дому № 1 по улице Кузнечной.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



12 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 без света останутся дома № 10 по улице Кулибина, № 547 по улице Садовой, № 583 по улице Сокольской, №№ 2, 4, 5 по улице Гагарина, № 42 по улице Ленина, №№ 1, 3, 5, 9, 11, 15 по улице Студеновской, № 370 по улице Береговой, №№ 26а, 39, 39а, 43, 44 по улице Молодежной, №№ 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, №№ 3, 19 по улице Скороходова, № 14а по улице Скороходова в селе Сселки, №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, № 243 в садоводстве «Металлург 2», также обесточат улицы Булавина, Курчатова, 4-й Пятилетки, Пионерской, Баумана, Родниковой, переулки Весенний, Вилкова, садоводчества «Речное», «Сокол 3», насосную станцию.



