Завтра погода в Липецкой области будет сухой и очень теплой

Завтра до +18.

В ближайшие сутки погода в Центральном федеральном округе сохранит свой антициклональный характер – существенных осадков не ожидается. 13 апреля к региону приблизится циклон с юга – он пройдет через северную часть Каспийского моря на восток и принесет местами небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 и 13 апреля - 10-11 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы, 14 апреля – 9 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от 0 до +5 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью – от +2 до +4 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.



День 12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза.



