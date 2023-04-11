Погода в Липецке

10 минут назад

Завтра погода в Липецкой области будет сухой и очень теплой

1 73
#тепло
Завтра погода в Липецкой области будет сухой и очень теплой

Завтра до +18.

В ближайшие сутки погода в Центральном федеральном округе сохранит свой антициклональный характер – существенных осадков не ожидается. 13 апреля к региону приблизится циклон с юга – он пройдет через северную часть Каспийского моря на восток и принесет местами небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 и 13 апреля - 10-11 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы, 14 апреля – 9 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от 0 до +5 градусов, днем – от +13 до +18 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью – от +2 до +4 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.

День 12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза. 

1 73
#тепло

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алексей Гутовский

6 минут назад
Блин ночью опять всего +2+4.
ответить

Еще в рубрике

Завтра в Липецкой области сухо и до +18
#весна #потепление
8
Завтра в Липецкой области сухо и до +18

вчера, 17:00

Погода в Липецке
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
#погода
1
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду

09.04.2023 15:44

Погода в Липецке
В Липецкой области днем до +17
#Погода
11
В Липецкой области днем до +17

08.04.2023 16:45

Погода в Липецке
Суббота в Липецкой области будет сухой и теплой
#потепление
5
Суббота в Липецкой области будет сухой и теплой

07.04.2023 17:00

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области сухо и до +16
#потепление
2
Завтра в Липецкой области сухо и до +16

06.04.2023 17:00

Погода в Липецке
Почти лето: в Липецкой области до +18
#потепление
3
Почти лето: в Липецкой области до +18

05.04.2023 17:00

Погода в Липецке