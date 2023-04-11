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Липецкая вечЁрка: отключение отопления, расторжение собачьего контракта и девушка в неглиже на дороге
Сегодня, 11 апреля, мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление об окончании отопительного сезона, администрация города расторгла контракт на отлов собак с тамбовским индивидуальным предпринимателем, и полиция изучает видео с девушкой, которая в нижнем белье гуляла по проезжей части.
— А в выходные минус ночью! Кто-то об этом подумал, или заглянули бы в прогноз погоды, на крайний случай, — возмутился A Allex.
— Потерпели бы до следующей недели, а то холод передают после четверга, — добавил Ужас.
— Деньги берут с начала октября по конец апреля, а отопление включают и выключают когда захотят! В прошлом году отключили в начале апреля, сразу резко похолодало, пришлось пользоваться обогревателем. Итог: платеж (полный месяц апрель за отопление) плюс оплата за повышенный расход электроэнергии. Включайте отопление и выключайте с той даты, с которой выставляете счета на оплату, — предложил Н.
На извечный вопрос, когда же надо отключать отопление, единого мнения, похоже, не будет никогда. GOROD48 сегодня задал его горожанам — мнения, как водится, разделились.
Мэрия расторгла контракт на отлов собак с тамбовским предпринимателем. Заявки на отлов ему перестали передавать еще 27 марта, но управление главного смотрителя ожидало завершения 10-дневного срока с времени размещения на госзакупках информации о расторжении контракта в одностороннем порядке. Администрация пошла на такой шаг после того, как в автомобиле отловщиков собак обнаружили трупы животных.
Пока управление главного смотрителя не заключит новый контракт, собак в городе могут отлавливать по краткосрочным контрактам.
Липчане вместе с полицией сегодня весь день изучали видео, опубликованное в соцсетях. На нем женщина в нижнем белье разгуливает по проезжей части, создавая опасную ситуацию для водителей. Хотя, может быть, кому-то она подняла с утра настроение.
Новость про девушку в неглиже стала самой популярной сегодня. Ее посмотрели более 10 тысяч раз. И комментаторы не отказали себе в удовольствии выдвинуть версии причины утренней прогулки по проезжей части.
— Она от злобных собак спасалась, которые заполонили город, — предположил Липчанин.
— Выражала свой протест против всего плохого, — уверен Смех.
— Просто погасила ипотеку, и прилегла отдохнуть, — считает Девушка.
— В карты желание проиграла. Вот долг и отдавала, версия Чела.
Странная история произошла накануне на улице Энгельса. Вроде как девятилетний мальчик в «Kia Rio» наехал на десятилетнего. Пострадавший ребенок находится в реанимации областной детской больницы. Жизни мальчика уже ничего не угрожает.
Проверяется еще одна версия: за рулем автомобиля могла находится нетрезвая женщина.
В этой же больнице сейчас находится 13-летняя девочка, упавшая с четырехметровой высоты в лестничный пролет долгостроя на улице Полиграфической. Врачи диагностировали у девочки переломы конечностей, сотрясение головного мозга, ушибы.
Прокуратура уже не раз обращала внимание на эту заброшку. И снова направила в суд заявление с требованием обязать собственников преградить свободный доступ на стройку.
Вчера была зафиксирована вторая в этом сезоне авария с участием электросамоката. На улице Звездной 18-летняя девушка врезалась в стоящую «Шкоду-Октавия». Липчанке потребовалась медицинская помощь.
— Мозгов нет — считай на самокате, — перефразировал поговорку Рассудительный.
— Это не САМОкатчики — это САМОликвидаторы, — добавил Фокс.
— Совсем трудно стало перемещаться по городу. Очень интенсивное движение самокатчиков по тротуарам. Необходимо оборудовать места парковок самокатов. Раскидывают гаджеты где попало. Где приспичило, там и бросают, — предложил Город.
Koммунист