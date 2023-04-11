Липецкая вечЁрка: отключение отопления, расторжение собачьего контракта и девушка в неглиже на дороге

Сегодня, 11 апреля, мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление об окончании отопительного сезона, администрация города расторгла контракт на отлов собак с тамбовским индивидуальным предпринимателем, и полиция изучает видео с девушкой, которая в нижнем белье гуляла по проезжей части.