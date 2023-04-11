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42 минуты назад

Сотрудники НЛМК провели первый субботник сезона в парке Металлургов

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#субботник

Сотрудники Новолипецкого металлургического комбината провели первый в этом году субботник. На уборку в парк Металлургов пришли десятки сотрудников НЛМК. 

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Экологическую акцию поддержали целыми семьями. Оператор ситуационного центра Елена Рубцова на субботник пришла с дочкой Софьей. Их семья не первый год участвует в экологических акциях комбината. 

- Мы здесь часто бываем. Зимой – на катке, летом - участвуем в волонтерских мероприятиях. Нам нравится, когда город чистый, поэтому стараемся сделать всё что в наших силах. Это очень здорово, что столько людей пришло, что наши сотрудники приходят семьями, привлекают детей. Отличная погода, хорошая компания, а главное, полезное дело сделали, - рассказала Елена Рубцова. 

Экологическую акцию поддержал благотворительный фонд «Милосердие». Участников обеспечили перчатками, садовыми инструментами и мешками для сбора мусора. Сотрудники комбината разделились на группы и за несколько часов собрали около 100 мешков сухой листвы и бытового мусора. 

После большой уборки участников угощали горячим чаем. Следующий субботник активисты комбината проведут 22 апреля в Парке Победы. 

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#субботник

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