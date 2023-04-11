Спорт

47 минут назад

Мама подготовила сына – чемпиона России по универсальному бою

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#Универсальный бой #Михаил Покачалов
Мама подготовила сына – чемпиона России по универсальному бою

Михаил Покачалов выиграл три боя, а в финале нокаутировал знаменитого чемпиона.

Медали всех достоинств выиграли липецкие бойцы в Волгограде на чемпионате России по универсальному бою, который в этом году был посвящён 100-летию спортивного общества «Динамо».

Основные лавры снискал Михаил Покачалов-младший, который завоевал чемпионский пояс в весовой категории до 70 кг. Михаил выиграл три боя, причём во всех имел громадное преимущество над соперниками. Даже в финале, где ему противостоял действующего чемпиона AMC Fight Nights Global, Владимир Егоян. В третьем раунде наш боец отправил южанина в нокаут.

Второе место в категории «лайт» (с ограниченным контактом) заняла Анастасия Минакова, а третьими в своих весовых категориях стали Михаил Некрасов и Яков Борисов.

Для Минаковой и Некраснова попадание на пьедестал почёта получилось знаковым, поскольку позволило выполнить нормативы мастеров спорта.

Успехи липчане трудно переоценить, учитывая, что на арене спорткомплекса Волгоградской государственной академии физической культуры соревновались 450 сильнейших бойцов из 48 субъектов России.

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Победоносная липецкая команда

Универсальный бой – это особая система. Соревноваться бойцы начинают на полосе препятствий, включающей в себя метание ножей и стрельбу из пневматического оружия. Показавший на полосе лучшее время считается победителем первого раунда. Затем проходят ещё один раунд на ковре по правилам, близким к рукопашному бою и, если потребуется, решающий третий.

Липецких бойцов подготовила Заслуженный мастер спорта главный тренер сборной России по универсальному бою Евгения Покачалова, мама Михаила.

Отметим, что и папа новоиспечённого чемпиона, которого тоже зовут Михаил Покачалов в своё время считался топовым бойцом, выигрывал соревнования по рукопашному бою.

Фото из архива участников соревнований

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#Универсальный бой #Михаил Покачалов

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