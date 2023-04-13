В России

11.04.2023 16:15

Госдума одобрила полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

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#вейпы #несовершеннолетние

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении оборота вейпов и электронных сигарет, в том числе безникотиновых. В частности, он подразумевает полный запрет на продажу таких устройств несовершеннолетним.

В Госдуме в первом чтении был принят законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. По его словам, "абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки".

В частности, документ запрещает розничную торговлю "устройствами для потребления никотиносодержащей продукции" и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также "путем развозной и разносной торговли"; а также выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками "в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних"; и открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах, - говорится на официальном сайте Госдумы.

Кроме того, закон предлагает ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет.

Документ был внесен в Госдуму на прошлой неделе, его авторами выступили почти 400 депутатов палаты, среди них — спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти думских фракций.
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#вейпы #несовершеннолетние

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