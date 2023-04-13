Происшествия

11.04.2023 16:02

42-летнего организатора становлянской нарколаборатории отправили в колонию

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#наркотики
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42-летнего организатора становлянской нарколаборатории отправили в колонию

Было изъято 136 килограммов наркотиков.

Становлянский районный суд вынес приговор 42-летнему жителю Кемерово за незаконное производство наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2020 году в Красноярском крае подсудимый через мессенджер вступил преступный сговор с неизвестным. Они договорились о производстве и сбыте наркотиков. Мужчина также нашёл себе помощника (его сообщника - 42-летнего уроженца Красноярского края уже приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима).

Для организации нарколаборатории на деньги неизвестных кураторов мужчины купили под нарколабораторию дом в Становлянском районе.

Пройдя обучение, подсудимый и его сообщник приступили к производству и фасовке наркотика, который потом помещали в «закладки», а координаты отправляли кураторам.

В сентябре 2021 года деятельность нарколаборатории была пресечена сотрудниками УФСБ по Липецкой области. Было изъято 136 килограммов наркотиков. Подсудимого задержали в нарколаборатории, а его сообщника – на территории Рязани.

В суде 42-летний житель Кемерово полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Мужчину приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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#наркотики
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Комментарии (2)

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Юля

вчера, 10:20
За такой вес только пожизненно надо.
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Не гость

11.04.2023 19:17
Не много, от слова совсем не много
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