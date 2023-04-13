Происшествия
11.04.2023 16:02
42-летнего организатора становлянской нарколаборатории отправили в колонию
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Было изъято 136 килограммов наркотиков.
Становлянский районный суд вынес приговор 42-летнему жителю Кемерово за незаконное производство наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2020 году в Красноярском крае подсудимый через мессенджер вступил преступный сговор с неизвестным. Они договорились о производстве и сбыте наркотиков. Мужчина также нашёл себе помощника (его сообщника - 42-летнего уроженца Красноярского края уже приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима).
Для организации нарколаборатории на деньги неизвестных кураторов мужчины купили под нарколабораторию дом в Становлянском районе.
Пройдя обучение, подсудимый и его сообщник приступили к производству и фасовке наркотика, который потом помещали в «закладки», а координаты отправляли кураторам.
В сентябре 2021 года деятельность нарколаборатории была пресечена сотрудниками УФСБ по Липецкой области. Было изъято 136 килограммов наркотиков. Подсудимого задержали в нарколаборатории, а его сообщника – на территории Рязани.
В суде 42-летний житель Кемерово полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Мужчину приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2020 году в Красноярском крае подсудимый через мессенджер вступил преступный сговор с неизвестным. Они договорились о производстве и сбыте наркотиков. Мужчина также нашёл себе помощника (его сообщника - 42-летнего уроженца Красноярского края уже приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима).
Для организации нарколаборатории на деньги неизвестных кураторов мужчины купили под нарколабораторию дом в Становлянском районе.
Пройдя обучение, подсудимый и его сообщник приступили к производству и фасовке наркотика, который потом помещали в «закладки», а координаты отправляли кураторам.
В сентябре 2021 года деятельность нарколаборатории была пресечена сотрудниками УФСБ по Липецкой области. Было изъято 136 килограммов наркотиков. Подсудимого задержали в нарколаборатории, а его сообщника – на территории Рязани.
В суде 42-летний житель Кемерово полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Мужчину приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
2 1606
Юля
Не гость