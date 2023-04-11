В мире

19 минут назад

Венгрия продлила соглашение с РФ о дополнительных поставках газа

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#газ #Венгрия

Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объемов топлива.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продлила соглашение с РФ о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объемов топлива.

По его словам, договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов продлен, - передает РИА Новости.

Сийярто также заявил, что в силе остается договор с Газпромом, по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен.
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#газ #Венгрия

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