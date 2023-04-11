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Венгрия продлила соглашение с РФ о дополнительных поставках газа
Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объемов топлива.
По его словам, договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов продлен, - передает РИА Новости.
Сийярто также заявил, что в силе остается договор с Газпромом, по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен.