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«Абрау-Дюрсо» начнет выпускать водку и ром

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#Абрау-Дюрсо #водка #ром #алкоголь

"Абрау-Дюрсо" выпустит на российский рынок водку, ром, тоник и энергетики.

Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в этом году выпустит на рынок новые для себя водку и ром, тоник и энергетики, а также откроет собственный питомник саженцев, - рассказал президент группы Павел Титов.

"Долго мы ждали запуска своей водки, наконец-то это случается. Эта разработка заняла у нас достаточно много времени. И сегодня мы можем презентовать нашу водку "7 злаков", которая дополняет линейку "7"", - отметил он.

По его словам, отныне у компании уже три позиции в линейке "7": помимо водки, это горькая настойка "7 овощей" и джин "7 трав". "И мы будем дальше развивать свое крепкой направление... В этом году мы сможем показать еще один интригующий достаточно продукт, уже не российского производства - ром", - сказал он, добавив, что сырье для рома компания будет импортировать из стран Карибского бассейна.

Помимо этого, в текущем году компания намерена расширить свой портфель безалкогольных напитков, выпустив на рынок тоник и энергетики, запуск последних планировался еще в прошлом году, а также расширить линейку своих лимонадов Abrau Vinonade. В планах также ряд новых вин, в том числе коллекция пет-натов принадлежащей "Абюрау-Дюрсо" винодельни "Ведерниковъ", - передает РИА Новости.

"Абрау-Дюрсо" также сдвинула на год планы по открытию собственного питомника саженцев - теперь оно планируется в этом году и призвано решить проблему большого дефицита сырьевой базы. Как рассказывал Титов в прошлом году, питомник создается прежде всего для внутренних нужд компании, и, скорее всего, останется таковым еще несколько лет. Мощность прививочного комплекса составит 2,5 миллиона прививок в год, в планах посадки на этот год - сорта винограда "шардоне", "каберне-совиньон" и "рислинг".

Титов отметил, что в 2022 году "Абрау-Дюрсо" инвестировала чуть больше 2 миллиардов рублей и в этом году намерена эту сумму увеличить. "Пока не раскрываем капитальные затраты на следующий год, но их явно будет больше, чем в прошлом году", - сказал он.

Группа "Абрау-Дюрсо" включает в себя, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники площадью в 3 400 гектаров и винодельни "Ведерниковъ" и "Юбилейная".
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#Абрау-Дюрсо #водка #ром #алкоголь

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