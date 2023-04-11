Здоровье

сегодня, 14:50

От клещей пострадали уже 69 человек

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#клещи
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От клещей пострадали уже 69 человек

13 снятых с людей клещей были инфицированы.

По состоянию на 6 апреля по поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратилось 69 человек, в том числе 40 детей. В 69,6% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 14,4% случаев – в природных условиях.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 66 клещей, из них 7 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (10,6%), 5 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (7,7%), один – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (1,5%).

Липчанам напоминают о необходимости индивидуальной защиты, включающей соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.

Экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.
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#клещи
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