Происшествия
сегодня, 14:17
С такими друзьями врагов не надо: липчанин доверил банковскую карту знакомому и лишился 300 000 рублей
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Его обокрали дважды.
Неожиданное продолжение получила история с кражей денег со счёта 49-летнего липчанина. Напомним, ещё 30 марта в отдел полиции № 8 обратился 49-летний липчанин, который заявил о краже денег с банковской карты. Было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в краже заподозрили 27-летнего знакомого мужчины, которому тот сам доверил свою банковскую карту, сообщил пин-код и попросил снять в банкомате 50 000 рублей.
Но подозреваемый снял на 150 000 рублей больше и присвоил деньги себе. 50 000 рублей он при этом отдал потерпевшему, а банковскую карту — почему-то не хозяину карты, а другому своему 39-летнему неработающему знакомому. Тот не растерялся и снял себе с чужого счёта ещё 150 000 рублей.
10 апреля было возбуждено еще одно уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» в отношении неработающего 39-летнего липчанина.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в краже заподозрили 27-летнего знакомого мужчины, которому тот сам доверил свою банковскую карту, сообщил пин-код и попросил снять в банкомате 50 000 рублей.
Но подозреваемый снял на 150 000 рублей больше и присвоил деньги себе. 50 000 рублей он при этом отдал потерпевшему, а банковскую карту — почему-то не хозяину карты, а другому своему 39-летнему неработающему знакомому. Тот не растерялся и снял себе с чужого счёта ещё 150 000 рублей.
10 апреля было возбуждено еще одно уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» в отношении неработающего 39-летнего липчанина.
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