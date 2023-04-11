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15 минут назад

ЕС заявил о закрытии неба над РФ и Украиной для полётов в Европу до 2029 года

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#воздушное пространство

Европейская организация по безопасности воздушной навигации сообщила, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полётов в Европу до 2029 года.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) полагает, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года, - говорится на официальном сайте организации.

"В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что число перелетов через Северную Европу со стороны Азии уменьшилось, так как пришлось "перенаправлять маршруты через Юго-Восточные страны".

Кроме того, Евроконтроль отмечает, что отрасль авиаперевозок продолжает восстановление после пандемии коронавируса, - передает ТАСС.

Многие страны Запада ранее закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ приняла зеркальные меры и запретила полеты над территорией страны авиакомпаниям из 36 стран мира, в том числе ЕС и Канады.
28
#воздушное пространство

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