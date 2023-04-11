В России
57 минут назад
В Госдуму внесли поправки о запрете на выезд за границу со дня получения повестки в военкомат
Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат.
Запрет на выезд за границу для россиян, подлежащих призыву на воинскую службу, будет действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной, - говорится в поправках к закону о воинской обязанности и военной службе.
"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", — отмечается в документе.
Поправки внесены представителями всех пяти думских фракций. Госдума примет их во втором и в третьем чтении.
Поправки также предполагают возможность вручения повесток не только лично под роспись, но и заказным письмом либо электронно. В последнем случае повестка будет считаться врученной "с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе", - передает РБК.
В случае, если повестка не была доставлена одним из указанных способов, ее будут считать врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток.
"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", — отмечается в документе.
Поправки внесены представителями всех пяти думских фракций. Госдума примет их во втором и в третьем чтении.
Поправки также предполагают возможность вручения повесток не только лично под роспись, но и заказным письмом либо электронно. В последнем случае повестка будет считаться врученной "с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе", - передает РБК.
В случае, если повестка не была доставлена одним из указанных способов, ее будут считать врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток.
==иван