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В Долгоруково 36-летний мужчина бегал за односельчанами с топором за то, что с ним не поздоровались

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#конфликт #угроза убийством
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В Долгоруково 36-летний мужчина бегал за односельчанами с топором за то, что с ним не поздоровались

Обвиняемого ждёт суд по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания для осуществления этой угрозы».

В Долгоруково 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в угрозе убийством. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкий области, эта история произошла в День защитника Отечества.

По версии следствия, вечером 23 февраля 36-летний мужчина шёл из гостей домой и на улице Льва Толстого встретил двоих знакомых односельчан, идущих в магазин за тортом. Один из них поздоровался, а другой промолчал. Это очень разозлило мужчину, настолько, что он обложил приятелей матом, а потом сказал: «Сейчас, подождите».

Мужчины не остановились, а повстречавший их разгневанный односельчанин быстро забежал к себе во двор — в гараж за топором и с ним двинулся вслед за двумя мужчинами. Те бросились в рассыпную: один побежал в сторону улицы Мира, другой — прямо.

Мужчина с топором побежал за тем, что с ним не поздоровался — сразу вспомнились и все старые обиды, тем более, что когда-то давно у мужчин был конфликт. Во время погони мужчина с топором выкрикивал угрозы: «Иди сюда, я тебя сейчас убью». Так он пробежал около 150 метров, приблизившись до убегающего на расстояние около 15 метров, а потом выдохся, остановился и пошёл домой. Вернувшись к себе во двор, топор он положил назад в гараж. Но не на долго: уже на следующий день к нему домой приехал участковый. Топор пришлось выдать, мужчина сразу написал явку с повинной.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
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#конфликт #угроза убийством
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Комментарии (2)

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