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На Урале после пожара на шахте эвакуированы 45 горняков

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#пожар #шахта

По предварительным данным, пострадавших нет

Пожар произошел на шахте "Южная" в Свердловской области, пострадавших нет. На поверхность были выведены 45 горняков, - передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На глубине 240 м в шахте "Южная" произошел пожар. На поверхность выведены 45 шахтеров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Площадь возгорания составила 10 кв. м, оно ликвидировано.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили информацию о пожаре в шахте "Южная". "Ночью 11 апреля в экстренные службы Кушанского городского округа поступило сообщение о происшествии на шахте "Южная". <…> Прибывшие на место силы военизированного горноспасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м", - говорится в сообщении.

По факту инцидента была организована проверка исполнения требований безопасности при производстве горных рабо, - отметили в пресс-службе прокуратуры региона. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным из открытых источников, шахта "Южная" занимается добычей железной руды и входит в группу компаний НПРО "Урал".




85
#пожар #шахта

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