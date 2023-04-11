43 минуты назад
В Госдуму внесли закон о «нулевом рабочем месте»
Депутаты Госдумы предлагают вносить в трудовые книжки сведения о "нулевом рабочем месте" — прохождении практики или стажировки во время учебы.
"Законопроект отвечает запросу молодежи. Очень часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А опыт невозможно получить без первого рабочего места. Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету", - заявил один из авторов законопроекта депутат Борис Чернышов.
Отмечается, что документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс. В частности, он вводит разграничение понятий "практическая подготовка", "стажировка" и "обязательная стажировка" и соотносит их с положениями других федеральных законов, - передает РИА Новости.