В России

43 минуты назад

В Госдуму внесли закон о «нулевом рабочем месте»

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#работа #стажировка #практика #трудовая книжка

Депутаты Госдумы предлагают вносить в трудовые книжки сведения о "нулевом рабочем месте" — прохождении практики или стажировки во время учебы.

Депутаты Госдумы предлагают вносить в трудовые книжки сведения о "нулевом рабочем месте" — прохождении практики или стажировки во время учебы.

"Законопроект отвечает запросу молодежи. Очень часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А опыт невозможно получить без первого рабочего места. Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету", - заявил один из авторов законопроекта депутат Борис Чернышов.

Отмечается, что документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс. В частности, он вводит разграничение понятий "практическая подготовка", "стажировка" и "обязательная стажировка" и соотносит их с положениями других федеральных законов, - передает РИА Новости.
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#работа #стажировка #практика #трудовая книжка

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