Липчане чаще заводят аккаунт на Госуслугах, а не удаляют его

Сегодня Государственная Дума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Предполагается, что поправки придадут равную юридическую силу электронным и бумажным повесткам. Мы побывали в МФЦ на площади Победы, чтобы посмотреть — не отказываются ли горожане аккаунтов на Госуслугах.

В отделе для самостоятельного оформления услуг офиса «Мои документы» на площади Победы немноголюдно. Тот факт, что депутаты Госдумы планируют приравнять бумажные повестки к электронным, а на днях в сервисе Госуслуги сначала пропала, а потом появилась кнопка по удалению аккаунта, никак не отразился на работе офиса.



— Самым популярным запросом по работе с сервисом Госуслуги является оформление различных пособий, часто обращаются натурализованные граждане, в последнее время стали появляться желающие оформить «Карту болельщика» и «Пушкинскую карту», — рассказала директор филиала Центра «Мои Документы» Наталья Бурцева.



За день офис получает около десяти обращений с просьбой завести учетную запись на Госуслугах, 10-20 — о ее восстановлении. А вот удалить аккаунт просят три-четыре человека. Как правило, такие обращения связаны со взломом аккаунта, или сменой упрощенной записи на подтвержденную. Сотрудники офиса не припомнят, чтобы к ним обращались с просьбой об удалении учетной записи на Госуслугах без уважительной причины. Не было пока в офисе и мужчин, которые интересовались получением электронных повесток от военкомата.



Telegram-канал BFM со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова сообщил, что на весенний призыв закон об электронных повестках распространяться не будет.

