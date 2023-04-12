Около 10 тысяч вакансий предложат липчанам на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Липецкой области 14 апреля. Основная цель – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.

Старт ярмарки даст вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова в 10:00 в Центре опережающей профессиональной подготовки в прямом эфире. Во всех районах области в это время начнется масштабная встреча соискателей и работодателей. Для студентов колледжа транспорта и дорожного хозяйства свои компании презентуют АО «Энергия», ООО «ЛТК «Свободный Сокол», АО «Елецгидроагрегат». Вторая точка ярмарки расположится в Липецке с 10:00 в ТРЦ «Ривьера». На ней будут представлены около 100 вакансий от 15 предприятий. Среди них АО «Прогресс», ООО «Липецкий механический завод», АО «Лимак» и другие.

Всего липчанам предложат около 10 тысяч вакансий. Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников – это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Для школьников проведут профессиональные квесты о востребованных профессиях, для студентов – экспресс-тренинги «Как правильно составить резюме», а для мам в декрете – тренинг «Мама работает».

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями работодателей всех регионов. Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, – узнать о самых востребованных направлениях.

По нацпроекту «Демография» идет модернизация службы занятости, которая осуществляется по поручению Президента России. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать трудовую деятельность и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию с учетом вашей жизненной ситуации. «Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Мы заинтересованы в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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