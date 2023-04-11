Происшествия

57 минут назад

На улице Катукова в столкновении «Шкоды» и «ВАЗа» пострадал 21-летний водитель

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#авария #ДТП
На улице Катукова в столкновении «Шкоды» и «ВАЗа» пострадал 21-летний водитель

За сутки на дорогах области получили травмы пять человек.

Утром 10 апреля в Липецке на улице Катукова столкнулись автомобили «Шкода Фабия» и «ВАЗ-2114». 

«По предварительным данным 21-летний  водитель «Шкоды» при перестроении не уступил дорогу «ВАЗу» под управлением 23-летнего водителя, впоследствии чего произошло столкновение и наезд на дорожное ограждение», – сообщает УГИБДД по Липецкой области.

В аварии пострадал водитель «Шкоды». 

В Становлянском районе на трассе «Дон» 57-летний водитель «БМВ» не  справился с управлением и автомобиль врезался в ограждение. В аварии получил травмы 46-летний пассажир «БМВ», он госпитализирован. 

Фото УГИБДД по Липецкой области

563
#авария #ДТП

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