На улице Катукова в столкновении «Шкоды» и «ВАЗа» пострадал 21-летний водитель

За сутки на дорогах области получили травмы пять человек.

Утром 10 апреля в Липецке на улице Катукова столкнулись автомобили «Шкода Фабия» и «ВАЗ-2114».



«По предварительным данным 21-летний водитель «Шкоды» при перестроении не уступил дорогу «ВАЗу» под управлением 23-летнего водителя, впоследствии чего произошло столкновение и наезд на дорожное ограждение», – сообщает УГИБДД по Липецкой области.



В аварии пострадал водитель «Шкоды».



В Становлянском районе на трассе «Дон» 57-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и автомобиль врезался в ограждение. В аварии получил травмы 46-летний пассажир «БМВ», он госпитализирован.



Фото УГИБДД по Липецкой области



