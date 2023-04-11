Коронавирус
7 минут назад
Коронавирусная статистика: один человек погиб, 11 — госпитализировали
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За последние 30-ть дней от COVID-19 в регионе умерли 15 человек.
В Липецкой области за сутки выявили 55 случаев COVID-19, один человек умер, 11 человек госпитализировали, выздоровели 40 человек. Для сравнения: 11 апреля 2022 года были выявлены 195 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 576 случаев COVID-19, выздоровели 177 883 человека, умерли 3 974 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 189 случаев, в Орловской области — 69, в Рязанской области — 54, в Курской области — 40, в Тамбовской области — 35, в Тульской области — 18. За сутки в Рязанской области от COVID — 19 умер один человек.
В России за сутки выявили 5 932 случая COVID-19, госпитализировали 1 282 человека, выздоровели 9 772 человека, умерли 38 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 727 542 случая COVID-19, выздоровели 22 105 009 человек, умерли 397 642 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 576 случаев COVID-19, выздоровели 177 883 человека, умерли 3 974 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 189 случаев, в Орловской области — 69, в Рязанской области — 54, в Курской области — 40, в Тамбовской области — 35, в Тульской области — 18. За сутки в Рязанской области от COVID — 19 умер один человек.
В России за сутки выявили 5 932 случая COVID-19, госпитализировали 1 282 человека, выздоровели 9 772 человека, умерли 38 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 727 542 случая COVID-19, выздоровели 22 105 009 человек, умерли 397 642 человека.
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