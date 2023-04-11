Общество

43 минуты назад

В Липецкой области посадят 738 тысяч деревьев

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#лес #Сад памяти #День Победы
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В Липецкой области посадят 738 тысяч деревьев

Центральное мероприятие акции «Сад Памяти» намечено на 19 апреля на берегу Силикатных озёр.

В Липецкой области начался четвертый сезон международной акции «Сад Памяти». Как сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства Липецкой области, каждый год весной по всей стране и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

За три предыдущих года в Липецкой области высадили 4,2 миллиона деревьев на общей площади более миллиона гектаров. Ежегодно в мероприятиях акции принимают участие более пяти тысяч волонтёров.

В этом году с 10 по 26 апреля запланировано 90 посадочных мероприятий в рамках акции: посадки проведут в Липецком, Грязинском, Задонском, Елецком, Данковском, Хлевенском, Измалковском, Усманском районах области. На площади 178 гектаров будет посажено 738 тысяч деревьев.

Центральное мероприятие акции намечено на 19 апреля — на берегу Силикатных озёр в районе Осеннего проезда в Липецке на площади 4,2 гектара будет высажено 18,9 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

Посадить дерево смогут все желающие. На месте посадки опытные инструкторы выдадут посадочный материал, инструменты, перчатки.
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#лес #Сад памяти #День Победы
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