В Липецкой области посадят 738 тысяч деревьев

Центральное мероприятие акции «Сад Памяти» намечено на 19 апреля на берегу Силикатных озёр.

В Липецкой области начался четвертый сезон международной акции «Сад Памяти». Как сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства Липецкой области, каждый год весной по всей стране и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.



За три предыдущих года в Липецкой области высадили 4,2 миллиона деревьев на общей площади более миллиона гектаров. Ежегодно в мероприятиях акции принимают участие более пяти тысяч волонтёров.



В этом году с 10 по 26 апреля запланировано 90 посадочных мероприятий в рамках акции: посадки проведут в Липецком, Грязинском, Задонском, Елецком, Данковском, Хлевенском, Измалковском, Усманском районах области. На площади 178 гектаров будет посажено 738 тысяч деревьев.



Центральное мероприятие акции намечено на 19 апреля — на берегу Силикатных озёр в районе Осеннего проезда в Липецке на площади 4,2 гектара будет высажено 18,9 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.



Посадить дерево смогут все желающие. На месте посадки опытные инструкторы выдадут посадочный материал, инструменты, перчатки.