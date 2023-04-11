Общество
43 минуты назад
В Липецкой области посадят 738 тысяч деревьев
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Центральное мероприятие акции «Сад Памяти» намечено на 19 апреля на берегу Силикатных озёр.
В Липецкой области начался четвертый сезон международной акции «Сад Памяти». Как сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства Липецкой области, каждый год весной по всей стране и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
За три предыдущих года в Липецкой области высадили 4,2 миллиона деревьев на общей площади более миллиона гектаров. Ежегодно в мероприятиях акции принимают участие более пяти тысяч волонтёров.
В этом году с 10 по 26 апреля запланировано 90 посадочных мероприятий в рамках акции: посадки проведут в Липецком, Грязинском, Задонском, Елецком, Данковском, Хлевенском, Измалковском, Усманском районах области. На площади 178 гектаров будет посажено 738 тысяч деревьев.
Центральное мероприятие акции намечено на 19 апреля — на берегу Силикатных озёр в районе Осеннего проезда в Липецке на площади 4,2 гектара будет высажено 18,9 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.
Посадить дерево смогут все желающие. На месте посадки опытные инструкторы выдадут посадочный материал, инструменты, перчатки.
За три предыдущих года в Липецкой области высадили 4,2 миллиона деревьев на общей площади более миллиона гектаров. Ежегодно в мероприятиях акции принимают участие более пяти тысяч волонтёров.
В этом году с 10 по 26 апреля запланировано 90 посадочных мероприятий в рамках акции: посадки проведут в Липецком, Грязинском, Задонском, Елецком, Данковском, Хлевенском, Измалковском, Усманском районах области. На площади 178 гектаров будет посажено 738 тысяч деревьев.
Центральное мероприятие акции намечено на 19 апреля — на берегу Силикатных озёр в районе Осеннего проезда в Липецке на площади 4,2 гектара будет высажено 18,9 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.
Посадить дерево смогут все желающие. На месте посадки опытные инструкторы выдадут посадочный материал, инструменты, перчатки.
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