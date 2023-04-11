Происшествия

52 минуты назад

В подвале многоэтажки на улице 15-й микрорайон горел мусор

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#МЧС #пожар
В подвале многоэтажки на улице 15-й микрорайон горел мусор

А в районах области сгорели три дома.

Вечером 10 апреля в подвале дома № 36 по улице 15-й микрорайон в Липецке горел мусор. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила пять квадратных метров.

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В Доброе огонь уничтожил внутреннюю отделку металлического вагончика, а в селе Дерновка Елецкого района от сухой травы загорелось неэксплуатируемое здание. В общей сложности за сутки пожарные региона тушили горящую траву 53 раза.

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Уже ночью 11 апреля в селе Филатовка Добровского района сгорел щитовой дом. Два садовых домика огонь уничтожил в селе Савицкое Усманского района.

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#МЧС #пожар

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