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На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч
Сейчас вулкану присвоен наивысший, "красный" код опасности для авиации. В ближайшем к вулкану поселке Ключи начался пеплопад.
Извержение вулкана Шивелуч началось 11 апреля ранним утром по местному времени (поздний вечер 10 апреля по московскому времени). В поселках Усть-Камчатского района идет пеплопад, - передает РИА Новости.
"Одиннадцатое апреля 2023 года, 5:44 (20:44 мск), извержение вулкана Шивелуч. По сейсмическим данным, высота пеплового выброса составила около 20 000 метров над уровнем моря", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале учреждения.
Пепловое облако накрыло собой 15 км территории в округе. В институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили об угрозе перекрытия трассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск раскаленными потоками лавы.
"Извержение Шивелуча достигло пароксизмальной стадии – схода потоков раскаленной массы со склонов. При этом видеонаблюдение за вулканом осложнено из-за снегопадов", – отметили в учреждении.
В учреждении вулкану присвоили наивысший код опасности для авиации – красный. Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана закрыла черная туча. В ближайшем к вулкану поселке Ключи начался пеплопад. В связи с этим школы №4 и 5 11 апреля перевели на дистанционное обучение.
Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча.