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26 минут назад
ЦБ РФ рекомендовал авиакомпаниям отключить автоматическую страховку при покупке билета
Сейчас автоматическое согласие предусмотрено почти у всех авиаперевозчиков, стоимость полисов составляет 300–600 рублей.
Служба по защите прав потребителей Центробанка России рекомендовала российским авиаперевозчикам отключить на своих сайтах предустановленное согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета, - пишет "Ъ".
Объем рынка авиастрахования пассажиров источники оценивают в 2–5 млрд рублей ежегодно, из которых перевозчикам достается "существенная часть".
Служба по защите прав потребителей ЦБ рекомендовала перевозчикам отключить на своих сайтах предустановленное согласие на страхование при покупке билетов. Такая рекомендация содержится в протоколе по итогам мартовского совещания с представителями перевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора.
В частности, представители ЦБ отметили "негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием" на страхование, а также небольшой "размер страховой премии, который не мотивирует потребителей на возврат полиса и маскирует проблему".
Кроме того, автоматическая галочка на страховке, сказано в протоколе, создает риски заключения договора без его предварительного изучения.
В Роспотребнадзоре уточнили, что вынесли за прошлый год 82 предостережения транспортным компаниям за "автоматические страховки" и направили в суд 12 исковых заявлений "о защите интересов неопределенного круга лиц» из-за навязывания страховок. "Из негативных моментов подчеркнуто, что страховые организации при рассмотрении рекомендаций службы ЦБ ограничиваются формальным подходом и ответом",— говорится в тексте.
На встрече присутствовали представители «Ингосстраха», СОГАЗа, СК «Согласие», «АльфаСтрахования», которые заверили, что жалоб от самих потребителей "практически нет". Страховщики предложили «сосредоточиться на судебных делах и действовать в соответствии с решениями высших инстанций», отмечая, что предустановленное согласие "является публичной офертой, а оплата услуги — акцептом".
У всех крупнейших перевозчиков услуга страхования автоматически добавляется при покупке билета: от 300 руб. у S7 до 630 руб. у "Аэрофлота".
"Уральские авиалинии" автоматически включают в билет сразу три услуги на 989 рублей: страхование (290), питание (399) и "Врач Онлайн" (300). В компании не стали комментировать рекомендацию ЦБ, но признались, что "единичные" негативные отклики на услугу были. "Если клиент решил вернуть деньги, а рейс еще не вылетел — возвращаем в 100% случаев",— говорят в пресс-службе. Там отметили, что продажа страховок — одна из статей неавиационных доходов, и "из года в год становится популярнее".
Страховки на собственных сайтах авиакомпании начали активно вводить в 2015 году, и сейчас они есть у всех крупных перевозчиков, - отмечают эксперты.
Объем рынка авиастрахования пассажиров источники оценивают в 2–5 млрд рублей ежегодно, из которых перевозчикам достается "существенная часть".
Служба по защите прав потребителей ЦБ рекомендовала перевозчикам отключить на своих сайтах предустановленное согласие на страхование при покупке билетов. Такая рекомендация содержится в протоколе по итогам мартовского совещания с представителями перевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора.
В частности, представители ЦБ отметили "негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием" на страхование, а также небольшой "размер страховой премии, который не мотивирует потребителей на возврат полиса и маскирует проблему".
Кроме того, автоматическая галочка на страховке, сказано в протоколе, создает риски заключения договора без его предварительного изучения.
В Роспотребнадзоре уточнили, что вынесли за прошлый год 82 предостережения транспортным компаниям за "автоматические страховки" и направили в суд 12 исковых заявлений "о защите интересов неопределенного круга лиц» из-за навязывания страховок. "Из негативных моментов подчеркнуто, что страховые организации при рассмотрении рекомендаций службы ЦБ ограничиваются формальным подходом и ответом",— говорится в тексте.
На встрече присутствовали представители «Ингосстраха», СОГАЗа, СК «Согласие», «АльфаСтрахования», которые заверили, что жалоб от самих потребителей "практически нет". Страховщики предложили «сосредоточиться на судебных делах и действовать в соответствии с решениями высших инстанций», отмечая, что предустановленное согласие "является публичной офертой, а оплата услуги — акцептом".
У всех крупнейших перевозчиков услуга страхования автоматически добавляется при покупке билета: от 300 руб. у S7 до 630 руб. у "Аэрофлота".
"Уральские авиалинии" автоматически включают в билет сразу три услуги на 989 рублей: страхование (290), питание (399) и "Врач Онлайн" (300). В компании не стали комментировать рекомендацию ЦБ, но признались, что "единичные" негативные отклики на услугу были. "Если клиент решил вернуть деньги, а рейс еще не вылетел — возвращаем в 100% случаев",— говорят в пресс-службе. Там отметили, что продажа страховок — одна из статей неавиационных доходов, и "из года в год становится популярнее".
Страховки на собственных сайтах авиакомпании начали активно вводить в 2015 году, и сейчас они есть у всех крупных перевозчиков, - отмечают эксперты.