РБК сообщает о сокращении молодежи с рынка труда

В 2022 году количество трудящихся россиян в возрасте до 35 лет сократилось на 1,33 млн человек, до 21,5 млн.





За год с декабря 2021 года по декабрь 2022 года число трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) сократилось на 1,33 млн человек, - отмечается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на данных Росстата.



До этого столь масштабное снижение численности работников в возрасте до 35 лет наблюдалось лишь по итогам пандемийного 2020 года, когда оно достигало 1,34 млн человек.



В результате в декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых, — это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года). Однако с учетом того, что старение населения и рабочей силы начало активно проявляться еще с 1990-х годов, можно говорить о том, что численность занятой молодежи опустилась до минимума за всю новейшую историю страны, - считают в FinExpertiza.



В половозрастном разрезе количество работников младше 35 лет среди женщин сократилось сильнее, чем у мужчин: на 8,5% (декабрь к декабрю) против 3,5% соответственно. Однако важно учитывать, что из числа занятых не исключаются военнослужащие и мобилизованные, хотя они выпадают из производственного процесса, - подчеркивается в исследовании.



Отмечается, что за последний год особенно существенно уменьшилась численность работников в возрасте от 25 до 29 лет — их стало меньше на 724 тыс. (7,2 млн человек). Это важная для экономики категория молодых специалистов, которые уже успели приобрести опыт работы, но при этом обладают высокой трудовой мобильностью, - говорится в исследовании. В данную возрастную категорию попали родившиеся в кризисный период 1993–1997 годов.



Немного менее активное, но также значительное "вымывание с рынка труда" произошло в возрастной категории 30–34 лет (то есть среди родившихся в 1988–1992 годах). Их численность снизилась на 524 тыс., до 10,7 млн человек. Эту группу эксперты FinExpertiza охарактеризовали как "достаточно опытных специалистов с высокой работоспособностью", отметив, что в 2021 году их численность росла. Нынешнее снижение аналитики объяснили тем, что с 2022 года эту группу все больше стали формировать россияне, родившиеся в начале демографического кризиса 1990-х годов.



До этого количество занятых в возрасте 30–34 лет сокращалось в ковидном 2020 году. Однако тогда на фоне локдаунов уменьшилось число работников практически всех возрастов, и сокращение в группе 30–34-летних было не самым масштабным, пояснили в FinExpertiza. Так, если количество работников 30–34 лет в 2020 году снизилось на 3%, то работников до 30 лет — на 8%.



Снижение численности занятых в 2022 году было зафиксировано и среди начинающих специалистов в возрасте 20–24 лет — недавних выпускников и студентов, как правило, совмещающих учебу с подработками. Их стало меньше на 87 тыс. человек (до 3,2 млн).



Но ряд возрастных категорий показал прирост количества занятых. Так, наиболее яркую плюсовую динамику продемонстрировали россияне в возрасте 60–69 лет, присутствие которых на рынке труда выросло на 336 тыс. человек, до 4,9 млн. Повышение экономической активности населения старших возрастов стало следствием пенсионной реформы. Кроме того, на 202 тыс. человек (до 7,9 млн) увеличилось количество занятых граждан в возрасте 50–54 лет, и на 212 тыс. человек (до 10,9 млн) — россиян в возрастной категории 35–39 лет.



Эксперты использовали данные выборочного обследования рабочей силы, которое ежемесячно опросным методом проводит Росстат. Согласно ему, в общей сложности число занятых на российском рынке труда за год снизилось на 370 тыс. человек, до 72,1 млн. Однако эти данные не учитывают результаты Всероссийской переписи населения, прошедшей в октябре—ноябре 2021 года и увеличившей численность населения на 1,42 млн человек, а рабочей силы — на 1,17 млн. Планируется, что Росстат до конца года проведет ретроспективный пересчет данных с 2012 по 2022 год и опубликует результаты.







В прошлом году число работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн человек, - говорится в данных Росстата. Особенно сильно уменьшилось на рынке труда количество россиян в возрасте 25–29 лет. Среди причин — демографическое старение и эмиграция, - передает РБК За год с декабря 2021 года по декабрь 2022 года число трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) сократилось на 1,33 млн человек, - отмечается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на данных Росстата.До этого столь масштабное снижение численности работников в возрасте до 35 лет наблюдалось лишь по итогам пандемийного 2020 года, когда оно достигало 1,34 млн человек.В результате в декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых, — это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года). Однако с учетом того, что старение населения и рабочей силы начало активно проявляться еще с 1990-х годов, можно говорить о том, что численность занятой молодежи опустилась до минимума за всю новейшую историю страны, - считают в FinExpertiza.В половозрастном разрезе количество работников младше 35 лет среди женщин сократилось сильнее, чем у мужчин: на 8,5% (декабрь к декабрю) против 3,5% соответственно. Однако важно учитывать, что из числа занятых не исключаются военнослужащие и мобилизованные, хотя они выпадают из производственного процесса, - подчеркивается в исследовании.Отмечается, что за последний год особенно существенно уменьшилась численность работников в возрасте от 25 до 29 лет — их стало меньше на 724 тыс. (7,2 млн человек). Это важная для экономики категория молодых специалистов, которые уже успели приобрести опыт работы, но при этом обладают высокой трудовой мобильностью, - говорится в исследовании. В данную возрастную категорию попали родившиеся в кризисный период 1993–1997 годов.Немного менее активное, но также значительное "вымывание с рынка труда" произошло в возрастной категории 30–34 лет (то есть среди родившихся в 1988–1992 годах). Их численность снизилась на 524 тыс., до 10,7 млн человек. Эту группу эксперты FinExpertiza охарактеризовали как "достаточно опытных специалистов с высокой работоспособностью", отметив, что в 2021 году их численность росла. Нынешнее снижение аналитики объяснили тем, что с 2022 года эту группу все больше стали формировать россияне, родившиеся в начале демографического кризиса 1990-х годов.До этого количество занятых в возрасте 30–34 лет сокращалось в ковидном 2020 году. Однако тогда на фоне локдаунов уменьшилось число работников практически всех возрастов, и сокращение в группе 30–34-летних было не самым масштабным, пояснили в FinExpertiza. Так, если количество работников 30–34 лет в 2020 году снизилось на 3%, то работников до 30 лет — на 8%.Снижение численности занятых в 2022 году было зафиксировано и среди начинающих специалистов в возрасте 20–24 лет — недавних выпускников и студентов, как правило, совмещающих учебу с подработками. Их стало меньше на 87 тыс. человек (до 3,2 млн).Но ряд возрастных категорий показал прирост количества занятых. Так, наиболее яркую плюсовую динамику продемонстрировали россияне в возрасте 60–69 лет, присутствие которых на рынке труда выросло на 336 тыс. человек, до 4,9 млн. Повышение экономической активности населения старших возрастов стало следствием пенсионной реформы. Кроме того, на 202 тыс. человек (до 7,9 млн) увеличилось количество занятых граждан в возрасте 50–54 лет, и на 212 тыс. человек (до 10,9 млн) — россиян в возрастной категории 35–39 лет.Эксперты использовали данные выборочного обследования рабочей силы, которое ежемесячно опросным методом проводит Росстат. Согласно ему, в общей сложности число занятых на российском рынке труда за год снизилось на 370 тыс. человек, до 72,1 млн. Однако эти данные не учитывают результаты Всероссийской переписи населения, прошедшей в октябре—ноябре 2021 года и увеличившей численность населения на 1,42 млн человек, а рабочей силы — на 1,17 млн. Планируется, что Росстат до конца года проведет ретроспективный пересчет данных с 2012 по 2022 год и опубликует результаты.