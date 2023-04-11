Сегодня в Липецке: женщин-руководителей предпочитают немногие и главные угрозы для детей в Сети

Рассказываем всё самое необходимое про наступающий вторник.

Тепло

Столбик термометра в Липецке ползёт вверх медленно, но неуклонно. Сегодня днём ожидают уже 15-17 градусов тепла. Осадков при этом не предвидится.







Отключения на 11-ти улицах

С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ не будет холодной воды на проспекте 60 лет СССР, 15, 19, 21.







В это же время отключат воду и в районе Сокола: на улице Баумана, 285 ст. 1, 293а, 295а, 295б, 295в, 295г, 295е, 296, 299/1, 299а, 299б/2, 299г, 307а, 307б, 307в, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 329/1, 331, 333, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/11, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 333б, 333г, а также в частном секторе улиц Баженова, Булавина, Кулибина, Курчатова, Сокольской, Цементников, переулках Курчатова, Лунного, Полтавского, Помяловского.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 временно исчезнет электричество на улицах Интернациональной, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Гагарина, 13, 15, 66; Плеханова, 6, 78, 80, 82, 84; Садовой, 547; Сокольской, 583, в переулке Кулибина, 10. В эти часы полностью обесточат улицы Булавина и Курчатова.







А с 9:00 до 16:00 ожидается отключение электроэнергии на Жактовской1а, 12, 25, 26а, 38; Паровозной, 2а, 4, 11, 30в, 33, 47а; Рудничной, 17, 21, 25; Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95.

Пробки

В любой будний день застрять на липецких дорогах можно с раннего утра. Поэтому советуем не надеяться проскочить, а перед выездом внимательно изучить дорожную обстановку. Пара минут на просмотр «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений могут помочь сэкономить уйму времени в пути.

Выставка разных поколений (6+)

Центр изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98; здание ТЦ «Ноябрьский») приглашает на выставку местных художников отца и дочери Вячеслава и Людмилы Шальневых.







Вячеслав Шальнев (1950 – 2021) считается одним из наиболее известных липецких художников, мастером пейзажа. Людмила Шальнева в 2002 году окончила худграф ЛГПУ, работает художником в липецкой драматическом театре.

Манера у отца и дочери весьма различна, но от этого диалог поколений становится только ярче.

Центр работает ежедневно кроме понедельника с 11:00 до 19:00. Вход на выставку свободный.

«Подвиг Гагарина продолжается» (16+)

Под таким названием сегодня пройдёт встреча в липецкой Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина (Липецк, ул. Космонавтов, 15/3).

В 12:00 руководитель Центра космических знаний Александр Артемьев расскажет о предстоящем Дне космонавтики студентам липецких вузов. Отдельно затронут тему сегодняшнего дня, который, по мнению докладчика, продолжает славные традиции времён покорения космоса.

Автор «Грозы» и «Бесприданницы» (6+)

Какой праздник мы отмечаем 12 апреля? Правильно – 200летие со дня рождения великого драматурга и писателя А. Н. Островского.







В центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) открылась книжная выставка, посвященная основоположнику отечественного реалистического театра. В экспозиции собраны бессмертные произведения А. Н. Островского: комедии, драматические пьесы, сказки и проза. Среди самых известных — пьесы «Гроза», «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», весенняя сказка «Снегурочка» и др. Представленные материалы будут полезны школьникам в подготовке уроков, написании сочинений, а также всем читателям, интересующимся русской классикой.

Центр работает в будние дни (кроме понедельника) с 8:30 до 19:00, по выходным с 10:00 до 19:00. Вход на выставку свободный.

Памяти жертв концлагерей (6+)

А ещё сегодня в Центре молодёжного чтения в 13:00 пройдёт мероприятие «Память, высеченная в камне». Участникам расскажут об истории памятной даты и событиях 11 апреля 1945 года в Бухенвальде, когда измождённые узники подняли восстание, продержались два дня и, в конце концов, были освобождены войсками союзников. Так закончилась история одного из самых кровавых концлагерей Второй мировой. Речь пойдёт о политике геноцида и героизме жертв нацизма, о злодеяниях, совершенных фашистами на территории Липецкой области. Слушателей также познакомят с художественными книгами из фонда библиотеки, основанными на реальных жизненных историях людей, оказавшихся в аду концентрационных лагерей.

В разговоре примет участие научный сотрудник областного краеведческого музея Андрей Лакизюк. Час исторической хроники приурочен к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Пасхальный сувенир своими руками (6+)

Керамокластер в Музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39а) приглашает на очередной мастер-класс в 17:30.

Урок называется «Пасхальный сувенир. Декорирование». На мастер-классе вы изучите различные техники декора. Педагог Светлана Пастухова расскажет и покажет, как можно покрыть глазурью ранее изготовленные на других семинарах и прошедшие обжиг изделия. Если же у нас нет своих поделок, то вам что-нибудь подберут на месте.







Число мест на мастер-классах ограничено, поэтому обязательна предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10. Можно писать сообщения в WhatsApp и Telegram.

Женщин-руководителей предпочитают лишь 7% работников региона

7% работников из Липецкой области предпочитают руководителей-женщин. Такие данные приведены в исследовании рекрутинговой платформы hh.ru.

По её данным, более, чемполовине соискателей из Липецкой области все равно, какого пола их руководитель - 57%, а вот 32% при прочих равных отдадут предпочтение руководителю-мужчине.

В 2023 году в Липецкой области среди искавших работу руководителей или управленцев женщины составили 48%. Чаще всего барышни претендуют на должность руководителя отдела продаж - 15%.

Гейминг., доксинг и незнакомцы

В «Лаборатории Касперского» перечислили главные угрозы для детей в Сети.

Среди них – небезопасный гейминг. Под видом приложений и сайтов-подделок под популярные игровые сервисы дети скачивают на телефон фишинговые программы. В 2022 году в 1,5 раза увеличилось число зарегистрированных случаев, когда мошенники мимикрировали под популярную игру Brawl Stars, а под Roblox – в 4 раза. Расскажите ребенку, что игры нужно скачивать только из официальных источников и что не стоит кликать на все подряд. Нередки случаи, когда подростки в игровом чате видят предложения перейти по «волшебной» ссылке, чтобы бесплатно получить внутриигровые предметы или усиление аккаунта, а ссылка, на самом деле, ведет на фишинговый сайт.







Ещё один возможный подводный камень – доксинг, когда недоброжелатели намеренно ищут и публикуют личную информацию о человеке со злым умыслом. 13% школьников выкладывают фотографии, на которых видно обстановку квартиры, 12% указывают в соцсетях имена родственников и родителей, а 10% публикуют номер телефона. К сожалению, такая информация может оказаться привлекательной для злоумышленников.

По прежнему распространён и кибербуллинг - Обидные сообщения или угрозы, распространение ложной информации о человеке — все это примеры онлайн-травли. Дети могут столкнуться с ней в социальных сетях, мессенджерах, на игровых платформах и не только. Последствия кибербуллинга могут быть тяжелыми – от негативных эмоций и вплоть до депрессии.

Очень большую угрозу могут нести незнакомцы. Сегодня актуальна угроза онлайн-груминга — когда взрослый человек пытается установить доверительные отношения с ребенком и встретиться в реальной жизни или получить приватные фотографии или видео, в том числе для дальнейшего шантажа. По данным опроса «Лаборатории Касперского», 79% детей получают заявки в друзья от незнакомых людей. В 23% случаях это заявки от взрослых. В группе риска дети 7-10 лет. Проверьте, что на странице вашего ребенка в социальных сетях нет номера школы, где он учится, номера телефона, информации о родителях, а сам профиль закрыт для посторонних. Интересуйтесь у ребенка, с кем и о чем он общается онлайн, при этом важно соблюдать баланс и не запугивать его или излишне контролировать.