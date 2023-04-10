Неделя 48

27 минут назад

Продажи виниловых пластинок выросли на 60% за год

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#звукозапись
Рост продаж виниловых пластинок в 2022 году сохранился, несмотря на санкции и сложности с логистикой. Об этом «Известиям» рассказала Наталья Яковлева, коммерческий директор сети магазинов «Республика».
По мнению эксперта, можно говорить о росте в 60%.

«Мы чувствуем огромный спрос. Если сравнивать 2022 год с 2021-м, то рост продаж примерно плюс 60%. Это второе рождение формата» — сообщила Яковлева.

Сообщается, что средняя цена на одинарную пластинку — 3000-3500 рублей. А новые партии будут еще дороже из-за роста курса валют. Но все равно покупатели интерес к коллекционированию винила не теряют.

Собеседники «Известий» в других торговых точках подтвердили наличие явного роста продаж пластинок и сообщили, что среди покупателей довольно много молодежи.

45
#звукозапись

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