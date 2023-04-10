Общество

43 минуты назад

В районе Сокола частично отключат холодную воду

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#отключения
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В районе Сокола частично отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 11 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». С неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 12 улиц в двух районах города.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 15, 19, 21 по проспекту 60 лет СССР – машина с водой для питья будет находиться возле дома № 15.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сокола – в домах №№ 285 ст. 1, 293а, 295а, 295б, 295в, 295г, 295е, 296, 299/1, 299а, 299б/2, 299г, 307а, 307б, 307в, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 329/1, 331, 333, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/11, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 333б, 333г по улице Баумана, в частном секторе улиц Цементников, Баженова, Курчатова, Сокольской, Кулибина, Булавина, переулков Помяловского, Лунного, Курчатова, Полтавского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Баумана, 333в.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.

11 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 13, 15, 66 по улице Гагарина, №№ 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 6, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, № 10 в переулке Кулибина, № 547 по улице Садовой, № 583 по улице Сокольской. Также в эти часы обесточат улицы Булавина и Курчатова.

С 09:00 до 16:00 не будет света в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Паровозной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников.
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#отключения
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