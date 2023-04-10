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Липецкая вечЁрка: погоня на улице Свиридова, автотаран и почему в селе нет дороги
Сегодня, 10 апреля, полиция начала проверку событий на улице Свиридова, а также ДТП на улице Виктора Музыки, которое произошло накануне, и жители села Алексеевка требуют дорогу.
В полиции пообещали изучить ситуацию, однако от непосредственных участников действа заявлений им до сих пор не поступило.
— Готовятся к липецкому марафону, — сострил комментатор.
— В казаки разбойники просто играют, — еще одна версия случившегося от Ну.
Не менее захватывающее видео записали камеры наблюдения на улице Виктора Музыки. Воскресным вечером водитель «Хонды» протаранил забор, чуть не снес пару с ребенком и врезался в «Форд» и «Мазду». А потом отказался от медицинского освидетельствования на опьянение.
Авария произошла в считанных метрах пары с детской коляской, на видео заметно, что убегавшая женщина схватилась за ногу. Ей понадобилась медицинская помощь.
— Это же как назюзюкаться надо, чтоб так дрифтовать? — задал риторический вопрос Дед.
— Таких горе-водителей надо пересаживать пожизненно на детский трёхколёсный велосипед, — предложила Лиза.
— Вдоль этой дороги расположено на 200 метрах четыре пивбара и красное и белое вот любители горячительного массово ездят за добавками, пьяными здесь можно штрафовать каждого водителя, т. к. ездят без соблюдения правил и пьяными, — версия случившегося от Жителя.
— Там вся дорога в слое грязи, которую вытаскивают на дорогу от строящихся домов. Естественно, будет плохое сцепление с асфальтом. Посмотрите сколько пыли поднялось. У нас управление главного смотрителя не работают совсем. Нужно штрафы выписывать таким строителям, чтобы на новый асфальт не вытаскивали столько грязи, — свой вариант предложил Гость.
Жители улицы Сельской в деревне Алексеевка Задонского района мечтают о дороге. Она есть только в теории. На практике же жижа, в которой вязнут автомобили. Елена Курохтина купила дом на злополучной улице два года назад. За это время она смогла добиться только того, что по дороге прошел грейдер. После шумихи в СМИ, власти Задонского района пообещали отсыпать дорогу щебенкой.
— Да у нас полно таких деревень и сел, и даже почти в пригороде. Фащевка, Двуречки — там полно уже новых домов, а про дороги и водопровод вроде и не слыхивали в администрации, что такое существует, — доложил Гость.
— Такая же картина в деревне Парлово, Лебедянского района. Администрация даже не отвечает на официально зарегистрированные обращения. Не унижается, — добавил Алоизий.
— Враг не пройдет! — нашла в ситуации положительный момент Катюшка.
Зато в Липецке начали ремонтировать еще одну дорогу. 450 метров улицы Вермишева фирма «Инфинити Групп» должна починить почти за десять миллионов рублей. А на улице Катукова начали сажать пирамидальные тополя.
Завтра днем в Липецке до +17 градусов. Трудно представить, что в 1928 году в этот день стояли тринадцатиградусные морозы. А самым теплым 11 апреля стало в прошлом году с температурой в +23 градуса.
Кстати, пожарные уже с ног сбились из-за возгорания сухой травы. В выходные более ста раз тушили травяные палы.
Электорат