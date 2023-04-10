Водители сегодня с трудом преодолевали дорожные ямы на улице Катукова

На улице даже образовался затор.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня утром в редакцию GOROD48 прислали несколько фото и видео, иллюстрирующих состояние дороги в районе дома №23 на улице Катукова.По словам очевидцев, из-за огромных ям на дороге там даже образовался затор: водители с трудом преодолевали препятствия на дороге.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, уже к вечеру проблема была устранена.«Сотрудники муниципального управления благоустройства провели ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси», - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.