Общество
сегодня, 17:01
Водители сегодня с трудом преодолевали дорожные ямы на улице Катукова
На улице даже образовался затор.
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Сегодня утром в редакцию GOROD48 прислали несколько фото и видео, иллюстрирующих состояние дороги в районе дома №23 на улице Катукова.
По словам очевидцев, из-за огромных ям на дороге там даже образовался затор: водители с трудом преодолевали препятствия на дороге.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, уже к вечеру проблема была устранена.
«Сотрудники муниципального управления благоустройства провели ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси», - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
По словам очевидцев, из-за огромных ям на дороге там даже образовался затор: водители с трудом преодолевали препятствия на дороге.
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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, уже к вечеру проблема была устранена.
«Сотрудники муниципального управления благоустройства провели ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси», - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
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