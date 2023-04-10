Общество

сегодня, 17:01

Водители сегодня с трудом преодолевали дорожные ямы на улице Катукова

7 585
#дорога #ремонт
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На улице даже образовался затор.

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Сегодня утром в редакцию GOROD48 прислали несколько фото и видео, иллюстрирующих состояние дороги в районе дома №23 на улице Катукова.

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По словам очевидцев, из-за огромных ям на дороге там даже образовался затор: водители с трудом преодолевали препятствия на дороге.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, уже к вечеру проблема была устранена.

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«Сотрудники муниципального управления благоустройства провели ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси», - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
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#дорога #ремонт
2

Комментарии (7)

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Житель

6 минут назад
Хельга, полностью поддерживаю
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Приезжий.

10 минут назад
Я такие нашлёпки видел в ауле Таджикистана, их коровьем новозом замазывали.
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тема для размышления

51 минуту назад
Собутыльник, это автомобили ЭКОпрома разбили дороги во дворах- пусть ремонтируют.
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Хельга

53 минуты назад
Это разве ямы на дороге ?! Проедьте по второстепенной дороге пр. Победы-ул. Катукова (21 мкр.) - вот где яма-на яме.
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Собутыльник

59 минут назад
это дворы,трясите с управляющей,мерия тут не при чем,
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креативный управленец

сегодня, 17:17
это раковины жемчужны черноземья
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Ванька Грозный

сегодня, 17:09
Красотища-то какая , лепота !!
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