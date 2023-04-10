Завтра в Липецкой области сухо и до +18

В ближайшие двое суток погода в Центральном федеральном округе сохранит свой антициклональный характер – существенных осадков не ожидается. 13 апреля к региону приблизится циклон с юга – он принесет небольшие, местами умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью от -1 до +4 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем – от +15 до +17 градусов.



День 11 апреля стал самым теплым в Липецке в 2022 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза.



