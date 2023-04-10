сегодня, 17:00
Завтра в Липецкой области сухо и до +18
В ближайшие двое суток погода в Центральном федеральном округе сохранит свой антициклональный характер – существенных осадков не ожидается. 13 апреля к региону приблизится циклон с юга – он принесет небольшие, местами умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем – от +15 до +17 градусов.
День 11 апреля стал самым теплым в Липецке в 2022 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза.
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