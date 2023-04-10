Задолжавший по алиментам больше полумиллиона рублей мужчина остался без машины

Автомобиль арестован.

В Лев-Толстовском районе мужчина задолжал по алиментам на содержание двух детей более 500 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, по адресу регистрации мужчина не жил, с судебными приставами на связь не выходил, поэтому должник и его машина были объявлены в розыск.



Автомобиль нашли судебные приставы Грязинского района. Сейчас машина арестована, её собираются продать на торгах, а деньги от продажи поступят в счёт погашения задолженности.









