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В ЦБ РФ связали с экспортной выручкой проседание курса рубля

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#курс #рубль

Наблюдаемое сейчас ослабление рубля является результатом того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки.

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета Банка России за прошлый год, что наблюдаемое в настоящее время ослабление рубля происходит из-за того, что РФ проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, - передает РИА Новости.

По его словам, выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара.

"После того как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться", — отметил Заботкин.

Нынешний поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, в первую очередь нефтегазового, на конец декабря — начало января. Однако Заботкин заявил об устойчивом росте импорта, связанном с восстановлением производственных цепочек.

По его мнению, дальше динамика курса рубля будет более гладкой.

В текущем году минимальный курс доллара в 67,1 рубля зафиксировали на торгах на Мосбирже 13 января, максимум в 83,5 рубля — 7 апреля. При этом прошлую пятницу он завершил на отметке 81,13 рубля, прибавив за неделю 3,53 рубля.
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#курс #рубль

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