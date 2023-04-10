сегодня, 17:21
В ЦБ РФ связали с экспортной выручкой проседание курса рубля
Наблюдаемое сейчас ослабление рубля является результатом того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки.
По его словам, выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара.
"После того как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться", — отметил Заботкин.
Нынешний поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, в первую очередь нефтегазового, на конец декабря — начало января. Однако Заботкин заявил об устойчивом росте импорта, связанном с восстановлением производственных цепочек.
По его мнению, дальше динамика курса рубля будет более гладкой.
В текущем году минимальный курс доллара в 67,1 рубля зафиксировали на торгах на Мосбирже 13 января, максимум в 83,5 рубля — 7 апреля. При этом прошлую пятницу он завершил на отметке 81,13 рубля, прибавив за неделю 3,53 рубля.