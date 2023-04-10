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54 минуты назад

В Госдуме предложили перечислять школьникам деньги на «Пушкинскую карту» за пятерки

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#образование #оценки #Пушкинская карта

В Госдуме предложили платить школьникам за отличную успеваемость, а средства перечислять на "Пушкинскую карту".

В Госдуме предложили перечислять российским школьникам деньги на "Пушкинскую карту" за отличные отметки. Автором инициативы стала депутат от партии "Новые люди" Анна Скрозникова с обращением к премьер-министру России Михаилу Мишустину, - пишет Lenta.ru.

"Учитывая положительное влияние "Пушкинской карты" на культурное развитие молодых людей, представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учебной успеваемости молодых людей", – заявила депутат.

По ее словам, кабмину следует провести эксперимент по предоставлению материального вознаграждения в виде зачисления средств на "Пушкинскую карту" для учеников старших классов за высокую учебную успеваемость.

"Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок "пять" за каждый школьный предмет из системы "Электронного журнала" по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на "Пушкинскую карту" ", — отметила депутат.

Скрозникова подчеркнула, что на территории РФ подобных экспериментов еще не проводилось, в связи с чем нельзя однозначно говорить об отсутствии "возможных положительных эффектов на повышение успеваемости учеников при создании материальных стимулов".
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#образование #оценки #Пушкинская карта

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