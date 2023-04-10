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54 минуты назад
В Госдуме предложили перечислять школьникам деньги на «Пушкинскую карту» за пятерки
В Госдуме предложили платить школьникам за отличную успеваемость, а средства перечислять на "Пушкинскую карту".
В Госдуме предложили перечислять российским школьникам деньги на "Пушкинскую карту" за отличные отметки. Автором инициативы стала депутат от партии "Новые люди" Анна Скрозникова с обращением к премьер-министру России Михаилу Мишустину, - пишет Lenta.ru.
"Учитывая положительное влияние "Пушкинской карты" на культурное развитие молодых людей, представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учебной успеваемости молодых людей", – заявила депутат.
По ее словам, кабмину следует провести эксперимент по предоставлению материального вознаграждения в виде зачисления средств на "Пушкинскую карту" для учеников старших классов за высокую учебную успеваемость.
"Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок "пять" за каждый школьный предмет из системы "Электронного журнала" по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на "Пушкинскую карту" ", — отметила депутат.
Скрозникова подчеркнула, что на территории РФ подобных экспериментов еще не проводилось, в связи с чем нельзя однозначно говорить об отсутствии "возможных положительных эффектов на повышение успеваемости учеников при создании материальных стимулов".
"Учитывая положительное влияние "Пушкинской карты" на культурное развитие молодых людей, представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учебной успеваемости молодых людей", – заявила депутат.
По ее словам, кабмину следует провести эксперимент по предоставлению материального вознаграждения в виде зачисления средств на "Пушкинскую карту" для учеников старших классов за высокую учебную успеваемость.
"Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок "пять" за каждый школьный предмет из системы "Электронного журнала" по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на "Пушкинскую карту" ", — отметила депутат.
Скрозникова подчеркнула, что на территории РФ подобных экспериментов еще не проводилось, в связи с чем нельзя однозначно говорить об отсутствии "возможных положительных эффектов на повышение успеваемости учеников при создании материальных стимулов".