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В ЦБ РФ опровергли слухи о полном переводе пенсий в цифровые рубли

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#пенсии #цифровой рубль

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сообщения о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных являются ложными.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сообщения о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных абсолютная неправда, цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, это просто еще один способ расчетов, - передает РИА Новости.

"В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета", - подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, Центробанк России продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы людям было удобно распоряжаться своими деньгами в любой жизненной ситуации. Именно поэтому регулятор уделяет так много внимания модернизации банкнот, использованию более износостойких материалов, обновлением защитных признаков.

Она отметила, что основным преимуществом, которое цифровой рубль даст человеку, – это полностью бесплатные переводы для физических лиц. Кроме того, владелец кошелька будет видеть иметь возможность совершать любые операции с цифровым рублем в приложении любого другого банка, где у него также есть счета.
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#пенсии #цифровой рубль

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