сегодня, 15:15
В ЦБ РФ опровергли слухи о полном переводе пенсий в цифровые рубли
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сообщения о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных являются ложными.
"В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета", - подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, Центробанк России продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы людям было удобно распоряжаться своими деньгами в любой жизненной ситуации. Именно поэтому регулятор уделяет так много внимания модернизации банкнот, использованию более износостойких материалов, обновлением защитных признаков.
Она отметила, что основным преимуществом, которое цифровой рубль даст человеку, – это полностью бесплатные переводы для физических лиц. Кроме того, владелец кошелька будет видеть иметь возможность совершать любые операции с цифровым рублем в приложении любого другого банка, где у него также есть счета.