Общество
40 минут назад
Еще одну дорогу начали ремонтировать в Липецке
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450-метровую улицу Вермишева обновят за девять миллионов рублей.
На улице Вермишева сегодня активно разбирали старые бордюры — ООО «Инфинити Групп» начало ремонт дороги.
Улица Вермишева стала четвертой по счету после улиц Белянского, Кривенкова и Крупской, которые строители ремонтируют в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке. Подрядной компании после демонтажа бордюров предстоит установить новые, отфрезеровать 3700 кв.м. дороги, уложить два слоя асфальта, нанести на новое покрытие разметку и установить знаки. Ориентировочно ремонт обойдется заказчику, управлению главного смотрителя мэрии, в 9,7 млн рублей.
Напомним, что ООО «Инфинити Групп» уже ремонтирует дорогу по улице Белянского. В пакете подрядчика — улицы Полетаева (район Заречья), Доватора, Московская, Звездная, Горького, Угловая. Цена контракта — 251,2 млн рублей. По второму контракту, за 283,2 миллиона, эта же компания отремонтирует еще 15 улиц. Завершить работы необходимо до конца лета.
Улица Вермишева стала четвертой по счету после улиц Белянского, Кривенкова и Крупской, которые строители ремонтируют в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке. Подрядной компании после демонтажа бордюров предстоит установить новые, отфрезеровать 3700 кв.м. дороги, уложить два слоя асфальта, нанести на новое покрытие разметку и установить знаки. Ориентировочно ремонт обойдется заказчику, управлению главного смотрителя мэрии, в 9,7 млн рублей.
Напомним, что ООО «Инфинити Групп» уже ремонтирует дорогу по улице Белянского. В пакете подрядчика — улицы Полетаева (район Заречья), Доватора, Московская, Звездная, Горького, Угловая. Цена контракта — 251,2 млн рублей. По второму контракту, за 283,2 миллиона, эта же компания отремонтирует еще 15 улиц. Завершить работы необходимо до конца лета.
3 492
Ужас
?
А когда