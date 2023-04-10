Еще одну дорогу начали ремонтировать в Липецке

450-метровую улицу Вермишева обновят за девять миллионов рублей.

На улице Вермишева сегодня активно разбирали старые бордюры — ООО «Инфинити Групп» начало ремонт дороги.Улица Вермишева стала четвертой по счету после улиц Белянского, Кривенкова и Крупской, которые строители ремонтируют в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке. Подрядной компании после демонтажа бордюров предстоит установить новые, отфрезеровать 3700 кв.м. дороги, уложить два слоя асфальта, нанести на новое покрытие разметку и установить знаки. Ориентировочно ремонт обойдется заказчику, управлению главного смотрителя мэрии, в 9,7 млн рублей.Напомним, что ООО «Инфинити Групп» уже ремонтирует дорогу по улице Белянского. В пакете подрядчика — улицы Полетаева (район Заречья), Доватора, Московская, Звездная, Горького, Угловая. Цена контракта — 251,2 млн рублей. По второму контракту, за 283,2 миллиона, эта же компания отремонтирует еще 15 улиц. Завершить работы необходимо до конца лета.