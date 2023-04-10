Общество

40 минут назад

Еще одну дорогу начали ремонтировать в Липецке

3 492
#ремонт дорог
Еще одну дорогу начали ремонтировать в Липецке

450-метровую улицу Вермишева обновят за девять миллионов рублей.

На улице Вермишева сегодня активно разбирали старые бордюры — ООО «Инфинити Групп» начало ремонт дороги.

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Улица Вермишева стала четвертой по счету после улиц Белянского, Кривенкова и Крупской, которые строители ремонтируют в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке. Подрядной компании после демонтажа бордюров предстоит установить новые, отфрезеровать 3700 кв.м. дороги, уложить два слоя асфальта, нанести на новое покрытие разметку и установить знаки. Ориентировочно ремонт обойдется заказчику, управлению главного смотрителя мэрии, в 9,7 млн рублей.

Напомним, что ООО «Инфинити Групп» уже ремонтирует дорогу по улице Белянского. В пакете подрядчика — улицы Полетаева (район Заречья), Доватора, Московская, Звездная, Горького, Угловая. Цена контракта — 251,2 млн рублей. По второму контракту, за 283,2 миллиона, эта же компания отремонтирует еще 15 улиц. Завершить работы необходимо до конца лета.
3 492
#ремонт дорог

Комментарии (3)

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Ужас

3 минуты назад
Без бордюров ни куда!
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?

27 минут назад
А почему дорогу на улице Кревенкова убавили уже с одной стороны на полметра? Это что за ремонт? За бордюры платим?
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А когда

31 минуту назад
Сажать будут таких мэнэджэров за дороги и воровство бюджета.
ответить

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