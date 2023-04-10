Общество

59 минут назад

Липчанин взял в долг на месяц три миллиона рублей, но не вернул

3 706
#долг #кредит #займ
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Липчанин взял в долг на месяц три миллиона рублей, но не вернул

В сентябре прошлого года один липчанин занял у другого три миллиона рублей на месяц под расписку, но деньги возвращены не были.

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел гражданское дело о взыскании трёх миллионов рублей, взятых в долг на месяц под расписку.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года один липчанин занял у другого три миллиона рублей на месяц под расписку, но деньги возвращены не были. В суде одолживший деньги мужчина потребовал взыскать сумму долга, а также судебные расходы.

Ответчик настаивал, что три миллиона рублей не получал, договор займа не заключал, расписку не подписывал и даже подал встречный иск, в котором просил признать договор займа незаключенным. Он также ссылался на то, что его оппонент не мог ничего занять, так как у него самого нет денег, зато есть два судебных решения по исковым требованиям банков о взыскании с него более 200 тысяч рублей, а также на него заведено исполнительное производство по долгу перед банком почти в 500 тысяч рублей.

Но суд отмёл эти доводы, учёл результаты почерковедческо-технической экспертизы, и удовлетворил требования одолжившего деньги мужчины в полном объеме, отказав в удовлетворении встречного иска.
3 706
#долг #кредит #займ
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Комментарии (3)

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Алкан лтз

6 минут назад
Ну все бывает нечего страшного.понять поостить
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Чикаго

24 минуты назад
А деньги по карте переводили? Может попробовать по статье незаконное обогащение?
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Чикаго

26 минут назад
А мужчина случайно не женщине давал в долг? А то я знаю один случай когда подсунули бумажку подписать. А оказалось расписка. Концов хрен найдёшь.
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