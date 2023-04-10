Липчанин взял в долг на месяц три миллиона рублей, но не вернул

В сентябре прошлого года один липчанин занял у другого три миллиона рублей на месяц под расписку, но деньги возвращены не были.

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел гражданское дело о взыскании трёх миллионов рублей, взятых в долг на месяц под расписку.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года один липчанин занял у другого три миллиона рублей на месяц под расписку, но деньги возвращены не были. В суде одолживший деньги мужчина потребовал взыскать сумму долга, а также судебные расходы.



Ответчик настаивал, что три миллиона рублей не получал, договор займа не заключал, расписку не подписывал и даже подал встречный иск, в котором просил признать договор займа незаключенным. Он также ссылался на то, что его оппонент не мог ничего занять, так как у него самого нет денег, зато есть два судебных решения по исковым требованиям банков о взыскании с него более 200 тысяч рублей, а также на него заведено исполнительное производство по долгу перед банком почти в 500 тысяч рублей.



Но суд отмёл эти доводы, учёл результаты почерковедческо-технической экспертизы, и удовлетворил требования одолжившего деньги мужчины в полном объеме, отказав в удовлетворении встречного иска.