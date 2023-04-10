В России

40 минут назад

Правительство поддержит студентов, лишившихся возможности обучаться в вузах недружественных стран

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#образование #студенты #вузы

Подробный порядок приёма студентов образовательные организации разработают в течение 10 дней.

Российские студенты, обучавшиеся в недружественных странах и безосновательно отчисленные из иностранных университетов, смогут бесплатно продолжить свою учёбу в российских вузах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.

Уточняется, что вступительные испытания для таких студентов в текущем году, как и в прошлую приёмную кампанию, будут проходить в упрощённом порядке, который определит сам вуз. Курс, на который может быть зачислен студент, будет определяться индивидуально с учётом его достижений.

Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза.

Подробный порядок приёма студентов образовательные организации разработают в течение 10 дней.

Постановлением также предусмотрены особенности приёма в российские вузы абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Если такие граждане являются победителями и призёрами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, республиканской олимпиады школьников, членами сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, то они смогут поступать в вузы без вступительных испытаний. Напомним, таким же правом обладают победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд России, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

"Мы продолжим помогать всем ребятам, которые хотят учиться или заниматься наукой. Для них в нашей стране действует сеть передовых инженерных школ, строятся объекты класса “мегасайенс”, а для молодых учёных доступны жилищные сертификаты и многие иные меры", – отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 10 апреля.
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#образование #студенты #вузы

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