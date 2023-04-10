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В РФ запускают новый механизм поддержки работающих в области импортозамещения лекарств компаний

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#лекарства #импортозамещение

За счёт субсидии разработчик может покрыть до 100% затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

В РФ запускают новый механизм поддержки компаний, работающих в области импортозамещения лекарств. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для разработки отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов, - говорится на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что за счёт субсидии разработчик может покрыть до 100% затрат на проведение НИОКР. Размер господдержки на реализацию инновационных проектов по созданию лекарственных препаратов составит от 50 млн до 100 млн рублей. Средства пойдут на приобретение оборудования и оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в создании замещаемых лекарств. Получатели субсидии будут определены в ходе конкурсного отбора, который проведёт Минпромторг.

"Такое решение позволит оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. Это особенно важно в ситуации внешнего давления", – заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 10 апреля.

Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения президента России, которое он дал по итогам совещания с членами правительства в январе 2023 года. На этой встрече речь шла в том числе о развитии фармацевтической отрасли.
92
#лекарства #импортозамещение

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