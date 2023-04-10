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В РФ запускают новый механизм поддержки работающих в области импортозамещения лекарств компаний
За счёт субсидии разработчик может покрыть до 100% затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Отмечается, что за счёт субсидии разработчик может покрыть до 100% затрат на проведение НИОКР. Размер господдержки на реализацию инновационных проектов по созданию лекарственных препаратов составит от 50 млн до 100 млн рублей. Средства пойдут на приобретение оборудования и оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в создании замещаемых лекарств. Получатели субсидии будут определены в ходе конкурсного отбора, который проведёт Минпромторг.
"Такое решение позволит оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. Это особенно важно в ситуации внешнего давления", – заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 10 апреля.
Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения президента России, которое он дал по итогам совещания с членами правительства в январе 2023 года. На этой встрече речь шла в том числе о развитии фармацевтической отрасли.